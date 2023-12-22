Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (11-17 Aralık)
Netflix, izlenme sürelerine dayanarak hazırladığı haftalık Top 10 film listesini yayımladı. Peki, Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok hangi filmler izlendi? İşte 11-17 Aralık tarihlerinde Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film...
1. Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind)
Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada zirvenin sahibi Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) oldu.
Filmin konusu şöyle: Bir ailenin lüks bir kiralık eve kaçışı, bir siber saldırının cihazları devre dışı bırakmasıyla ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle uğursuz bir hal alır.
Başroldekiler :Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke
2. Underwater
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Felaket okyanus yüzeyinin kilometrelerce altına indikten sonra, derin deniz araştırma ekibi sondaj çalışmalarının ortaya çıkardığı korkunç sonuçlarla karşı karşıya kalır.
Başroldekiler: Kristen Stewart, Vincent Cassel, Mamoudou Athie
3. Evlen Benimle (Marry Me)
Netflix filmi şöyle tanıtıyor: Ünlü nişanlısıyla sahnede gerçekleştireceği düğünü sarpa saran bir pop yıldızı, seyirciler arasından bir lise matematik öğretmenini seçip onunla evlenir.
Başroldekiler: Jennifer Lopez, Owen Wilson, Maluma
4. İstanbul İçin Son Çağrı (Last Call for Istanbul)
Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saatin oynadığı İstanbul İçin Son Çağrı, New York'a, aşka ve ikinci şanslara dair bir hikayeye odaklanıyor. Filmin konusu şöyle: İstanbul'dan New York'a giderken tesadüfen havaalanında karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta unutulmaz bir heyecan, arzu ve baştan çıkarıcı geceye sürüklenir. York. Hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken tek bir sorun vardır: İkisi de evlidir.