Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (11-17 Aralık)

1. Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind)

Netflix Türkiye'de geçtiğimiz hafta olduğu gibi bu haftada zirvenin sahibi Dünyayı Ardında Bırak (Leave the World Behind) oldu.

Filmin konusu şöyle: Bir ailenin lüks bir kiralık eve kaçışı, bir siber saldırının cihazları devre dışı bırakmasıyla ve kapılarında iki yabancının belirmesiyle uğursuz bir hal alır.

Başroldekiler :Julia Roberts, Mahershala Ali, Ethan Hawke