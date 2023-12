Netflix Türkiye'de geçen hafta en çok izlenen 10 film belli oldu (11-17 Aralık)

4. İstanbul İçin Son Çağrı (Last Call for Istanbul)

Başrollerinde Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saatin oynadığı İstanbul İçin Son Çağrı, New York'a, aşka ve ikinci şanslara dair bir hikayeye odaklanıyor. Filmin konusu şöyle: İstanbul'dan New York'a giderken tesadüfen havaalanında karşılaşan Serin ve Mehmet, New York'ta unutulmaz bir heyecan, arzu ve baştan çıkarıcı geceye sürüklenir. York. Hayatlarının en güzel anlarını birlikte geçirirken tek bir sorun vardır: İkisi de evlidir.