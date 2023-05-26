Dünyada 2023'ün en iyi 10 oteli: Türkiye'den de bir otel listede
Tripadvisor 1.5 milyon işletme için kullanıcılar tarafından verilen puan ve yapılan yorumları derleyerek “2023 için dünyanın en iyi konaklama yerleri”ni seçti.
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Dünya çapında en iyi oteller listesinin ilk sırasında Hindistan’ın Jaipur kentindeki Rambagh Palace yer aldı. Türkiye’den Romance İstanbul küresel sıralamada 7'nci, Avrupa listesinde ise ikinci oldu. Avrupa sıralamasında ilk sırada Londra’daki ünlü Shard gökdeleninin 34 ila 52’nci katları arasında hizmet veren Shangri-La The Shard Oteli yer aldı.
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1. Rambagh Palace – Hindistan
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2. Ozen Reserve Bolifushi – Maldivler
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3. Hotel Colline de France – Brezilya