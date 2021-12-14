En güzel yılbaşı filmleri: Yılbaşında izleyebileceğiniz 20 film önerisi
Aralık ayının gelmesiyle birlikte yeni yıl coşkusunu hissetmeye başlayanlardan mısınız? Yeni yıla girmemize kısa bir süre kala, yılbaşı gecesini evde karşılamayı düşünenler için Noel'in ve yeni yılın içimizi ısıtan ve umut veren ruhunu yansıtan harika bir film listesi hazırladık.
Yeni yılı evde geçirmeye mi hazırlanıyorsunuz? Yılbaşına sayılı günler kala, sizi havaya sokacak en iyi yılbaşı filmlerini açıklıyoruz. Yılbaşı ağaçları, renkli ışıklar, Noel Baba'lı-geyikli figürler ve karlar arasında romantik sahnelere hazır olun! Evde ailenizle vakit geçirirken izlemekten keyif alacağınız en iyi yılbaşı filmlerini sizler için derledik. İşte yeni yıla karşı heyecan duymanızı sağlayacak 20 film! (Bu yazının ardından kadınlar için yılbaşı hediye önerilerine, erkekler için yılbaşı hediye önerilerine ve Evde yılbaşında oynayabileceğiniz oyunlara da göz atabilirsiniz)
20. Noel'de Evde Olacağım / I'll Be Home for Christmas (2016)
IMDB Puanı: 6.1
Savcı yardımcısı görevinde olan anne Jackie, Noel gecesi kızıyla zaman geçirmek ister. Ancak bu planı alt üst eden eski eşi, birden çıkıp gelince işler karışır. Annesinin görevini bitirip yeni yılda evde olacağını düşünen kız ise duygusal bir boşluğa düşer. Bu öykü pek çok ailenin içini buruk bırakacak. Bakalım eski eşler neler yaşayacak?
19. Neşeli Hayat (2009)
IMDB Puanı: 6.1
Rıza Şenyurt, etliye sütlüye karışmayan, normal bir yurdum insanıdır. Kimsenin tavuğuna kış demez, hiç kimsenin kötülüğünü düşünmez, kendi yağında kavrulup hayatına sessizce devam eden sıradan bir garibandır. Ancak kendisinin hiç de "normal" olmayan bir özelliği vardır. Rıza, büyük bir alışveriş merkezinde ‘part time’ Noel Baba olarak çalışmaktadır. Ancak rolünü üstlendiği adamı tanımamaktadır bile. Müslüman bir ülkenin arka sokaklarında yaşayan bu adam, hayata tutunmaya çalışırken, hem komik hem de hüzünlü bir yolculuğa çıkacaktır...
18. Aile bağları / The Family Stone (2005)
IMDB Puanı: 6,3
Özel günlerde buluşan kalabalık bir Amerikan ailesi, eğlenceli bir drama alarmı veriyor! Diane Keaton, Rachel McAdams, Sarah Jessica Parker gibi Hollywood'un en ünlü isimlerinin buluştuğu The Family Stone filminde, Noel kutlaması için bir araya gelen kalabalık ve karışık bir ailenin hikayesini izlerken hüzün, neşe, mutluluk ve daha birçok duyguyu aynı anda tadacaksınız.