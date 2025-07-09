10 Temmuz 2025 burçlara neler getiriyor? Hangi burcu neler bekliyor?

10 Temmuz 2025 Perşembe günü astroloji burçlar için neler söylüyor? Astrolog Dilara Yıldızhan; Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burçları için günlük burç yorumlarını Elele okuyucuları için yazdı. İşte 10 Temmuz 2025 günü için günlük burç yorumları...

10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

KOÇ BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Koç; Bugünün Dolunay enerjisi senin için bazı zorluklar yaratabilir. Özellikle bir ebeveyn olmak üzere aile ve evle ilgili sorumluluklarla kariyerin ya da dış dünyadaki beklentiler arasında sıkışmış gibi hissedebilirsin. Bugün aileyi ve evi göz ardı edemezsin.

BOĞA BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Boğa; Bugün söylediklerine ve yaptıklarına özellikle dikkat etmelisin çünkü Dolunay enerjisi seni kazalara açık hale getirebilir. Bu yüzden harekete geçmeden ya da konuşmadan önce bir dur ve düşün. Akıllıca davran ve sonradan pişman olmamak için kendine bu iyiliği yap.

İKİZLER BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili İkizler; Maddi durumuna dikkat et, özellikle faturalar, vergiler, ortak mülkler, miraslar ve borçlarla ilgili konulara. Bugünkü Dolunay bu alanlarda bazı sorunlar yaratabilir. Ancak bu durum, sorunların su yüzüne çıkıp hızla çözülmesi için de bir fırsat olabilir.

YENGEÇ BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yengeç; Bugün Dolunay burcunun tam karşısında gerçekleşiyor, bu yılda bir kez olur. Böyle bir durumda yakın arkadaşlar, eşler ve partnerlerle aranda gerilim yaşanabilir. Bugün hiçbir şeyi büyütme. Uyumlu ol ve akışa bırak çünkü bu gerginlik 48 saat içinde geçecek.

ASLAN BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Aslan; İş arkadaşlarınla, sağlık sorunlarıyla ya da evcil hayvanınla ilgili konularda bazı zorluklar yaşayabilirsin; çünkü bu konular Dolunay etkisiyle tetiklenebilir. Ama endişelenme, bu etki kısa sürede geçecek.

BAŞAK BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU



Sevgili Başak; Ebeveyn olanlar bugün çocuklarına karşı sabırlı olmalı çünkü Dolunay var. Aynı şekilde romantik ilişkilerdeki partnerler de birbirlerine karşı daha anlayışlı ve yumuşak olmalı.

TERAZİ BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Terazi; Bazı Dolunaylar diğerlerinden daha kolay atlatılır. Ancak bugünkü Dolunay patronlar, ebeveynler, partnerler, eşler ve aile bireyleriyle ilişkilerde biraz zorlayıcı olabilir. Bunu önceden bilmek, durumu daha diplomatik ve nazik bir şekilde ele almanı sağlar ki bu Terazilerde fazlasıyla var olan bir beceridir.

AKREP BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Akrep; Bugün hem davranışlarına hem de sözlerine dikkat et çünkü Dolunay enerjisi seni düşünmeden hareket etmeye ya da konuşmaya itebilir. Bu enerjinin çevrendeki herkesi etkilediğini unutma. Ortamdaki gerginliği dengelemek için nazik ve iş birliğine açık ol.

YAY BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Yay; Akıllı ol ve bugün nakit akışını, maddi durumunu gözden geçir. Aynı zamanda sahip olduğun eşyalar ve varlıklarına da dikkat et çünkü bugünkü Dolunay bu alanlara ışık tutacak. Dikkatli olursan büyük bir baş ağrısından kurtulabilirsin. Neler olup bittiğini bil.

OĞLAK BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Oğlak; Bugün yıl boyunca burcunda gerçekleşecek tek Dolunay yaşanıyor. Bu da duygusal enerjini yükseltebilir ve başkalarıyla iletişiminde aşırı tepki vermene neden olabilir. Bunu aklında tut. Sakin kal çünkü bu etki sadece 48 saat sürecek. Rahat ol.

KOVA BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU

Sevgili Kova; Bugün sabır ve diplomasi senin en iyi dostların olacak; özellikle evcil hayvanlar, sağlık konuları, işin ve perde arkasında dönen meselelerle ilgili. Çünkü bugün Dolunay var ve bu da başkalarıyla arandaki gerginliği artırabilir.

BALIK BURCU - 10 TEMMUZ 2025 GÜNLÜK BURÇ YORUMU