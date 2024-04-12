En trend saç modelleri ve saç renkleri (2024)
Saçlarımız şekle girdiğinde ve bakımlı göründüğünde kendimizi çok daha güzel hissettiğimiz tartışmasız bir gerçek. Her sezon değişen trendlere ayak uyduran stilimiz gibi saçlarımızda bu yenilenmeyi sizce hak etmiyor mu?
Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı
HANGİ SAÇ MODELİNİ SEÇECEĞİZ?
Saçınızda değişiklik yapmak istiyor ama nereden başlayacağınıza bir türlü karar veremiyorsanız, 2024 yılının gözde modellerinden biri mutlaka sizin için.
BAROK BOB MODELİ
Son yılların şüphesiz en trend saç modellerinden biri olan Bob saç kesimi, bu yıl yerini Barok Bob modeline bırakıyor. Bu kesimde saç belirli bir uzunlukta kesiliyor, belirgin bir şekilde düzleştirmeden kendi dalgasına bırakılıyor. Barok Bob, 2024’te büyük bir saç trendi olacağa benziyor. Doğal bukleli veya daha uzun bob saç kesimleriyle daha uyumlu olan bu modele saçınız uygun değilse, hacim yaratmak için maşalardan yardım alın.
ZENDAYA
Bu saç modelini en çok tercih edenlerden biri de genç yıldız Zendaya. Uzun zamandır bob modelini kullanan Zendaya şimdiler de butterfly bob modelini tercih ediyor.
UPUZUN SAÇLAR
Bu yıl kısa saç modelleri yanında çok uzun saçlar da 2024’ün popüler saçları arasında yerini alacak. Bu nedenle de bir dönem moda olan kaynak saçlar tekrar karşımıza çıkacak gibi görünüyor.
KİM KARDASHIAN
Daha çok düz model tercih eden Kim Kardashian, saçlarını genellikle çok uzun kullanan ünlülerden.
KELEBEK BOB
Geçen yıl moda olan bu modeli bu yıl çok daha fazla göreceğiz. Saçın boyun hizasına veya çenenin altına kadar kısa kesildiği genellikle düz veya hafif dalgalı bir saç kesim tarzıdır.
JENNA ORTEGA
Bu saç modelinin en iyi temsilcilerinden biri de Jenna Ortega. Çok kısa olmayan perçemleri ile havalı duran bir kesim.