En trend saç modelleri ve saç renkleri (2024)

BAROK BOB MODELİ

Son yılların şüphesiz en trend saç modellerinden biri olan Bob saç kesimi, bu yıl yerini Barok Bob modeline bırakıyor. Bu kesimde saç belirli bir uzunlukta kesiliyor, belirgin bir şekilde düzleştirmeden kendi dalgasına bırakılıyor. Barok Bob, 2024’te büyük bir saç trendi olacağa benziyor. Doğal bukleli veya daha uzun bob saç kesimleriyle daha uyumlu olan bu modele saçınız uygun değilse, hacim yaratmak için maşalardan yardım alın.

ZENDAYA

Bu saç modelini en çok tercih edenlerden biri de genç yıldız Zendaya. Uzun zamandır bob modelini kullanan Zendaya şimdiler de butterfly bob modelini tercih ediyor.