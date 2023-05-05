Geleceğin meslekleri 2023: 5 yılda en hızla büyüyecek ve gerileyecek 10 meslek

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) son raporuna göre daha fazla şirketin yapay zeka (AI) teknolojilerini benimsemesi ve küresel ekonominin kötüleşmesi nedeniyle önümüzdeki beş yıl içinde iş piyasasında büyük çalkantılar yaşanabilir.

83 MİLYON KİŞİLİK İŞ ORTADAN KALKACAK

Pazar günü yayınlanan raporda, yapay zeka ile ekonomik ve sosyal koşulların 83 milyon iş kaybına yol açmasının beklendiği ve 2027 yılına kadar yalnızca 69 milyon iş yaratılacağı belirtiliyor. Bu, mevcut istihdamın %2'sini temsil eden 14 milyon net iş kaybına yol açacaktır.

Rapor, çalışanların neredeyse dörtte birinin, özellikle yeni teknolojilerin ortaya çıkması nedeniyle iş değiştireceğini öngörüyor.