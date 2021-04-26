Pandemi döneminde denizde olmak

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Kestaneci, "Koylardan ayrılıp marinaya bağlanana kadar pandemi gerçeğini unutuyorsunuz. Bu salgının dünyayı her yönden çok kötü etkilediğini, insanların çok acılar çektiğini, tüm sağlık çalışanlarının canı pahasına çalıştığını biliyorum ve çok üzülüyorum. Ama şehirden ayrıldığınızda, herhangi bir koya demir atıp etrafınıza baktığınızda, salgından eser yok. Aksine, denizler olduğundan daha temiz. Bu süreci teknede geçirebildiğim için bir kere daha ne kadar şanslı olduğumu ve sağlığın her şeyden önemli olduğunu fark ettim. Halatları atıp, marinadan ayrıldığınız anda tamamen izole, doğa dostu ve sürdürülebilir bir hayata geçiş yapıyorsunuz. Bence asıl lüks budur. Ülkemizde bu farkındalığın ve yelkenciliğin artmasını diliyorum." diyor.