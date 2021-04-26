Pandemi döneminde denizde olmak

Denizlere kendini adamış, tutkulu bir genç bir kadının hikâyesi var karşımızda. Herkese ilham olacak türden hatta. Taa çocukluk zamanlarında açık denizlere karşı duyduğu bu büyük sevdayı fark etmiş. Bu yüzden de hayatına deniz üzerinde devam etmeye karar vermiş Beyza Kestaneci. Üniversite mezuniyetinden sonra da profesyonel olarak hayata geçirmiş en büyük tutkusunu.
Kestaneci, "Koylardan ayrılıp marinaya bağlanana kadar pandemi gerçeğini unutuyorsunuz. Bu salgının dünyayı her yönden çok kötü etkilediğini, insanların çok acılar çektiğini, tüm sağlık çalışanlarının canı pahasına çalıştığını biliyorum ve çok üzülüyorum. Ama şehirden ayrıldığınızda, herhangi bir koya demir atıp etrafınıza baktığınızda, salgından eser yok. Aksine, denizler olduğundan daha temiz. Bu süreci teknede geçirebildiğim için bir kere daha ne kadar şanslı olduğumu ve sağlığın her şeyden önemli olduğunu fark ettim. Halatları atıp, marinadan ayrıldığınız anda tamamen izole, doğa dostu ve sürdürülebilir bir hayata geçiş yapıyorsunuz. Bence asıl lüks budur. Ülkemizde bu farkındalığın ve yelkenciliğin artmasını diliyorum." diyor.
Aile teknesi olan Goca Gız isimli yelkenlileriyle başlayıp, sonrasında yine aynı isimle daha büyük bir tekneye geçmişler. Beyza da genç yaşına rağmen Goca Gız’la hem şahsi gezintilerinde hem de işi gereği Ege ve Akdeniz’de pek çok seyir yapıp tecrübe edinmiş. Yılın on ayını denizlerde geçiren, yaptığı işe tutkulu ve dünya seyahati gibi hayalleri olan bu genç kadın pek çok gence örnek olacağı kesin.
"Üniversiteden mezun olduktan sonra, hayatın sevmediğim bir işi yapmak için çok kısa olduğunu fark ettim. Bu tutkumu profesyonel hayatımla birleştirmek istedim. Bana göre insan sevdiği işi yaparsa başarılı olur. Bu motivasyon ile bu işe başladım. Amacım, tüketim odaklı tatillere alternatif olabilecek, doğanın bir parçası olduğumuzu bize hissettirecek, unutulmaz, spontane gelişen anlardan oluşan bir zaman dilimi yaratmak. Ayrıca, sanılanın aksine, bir kadın kaptanın da misafirlerine güvenli ve huzurlu bir tatil yaşatabileceğini kanıtlamak." diyerek de çıktığı bu yolda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.