Dünyanın en güzel 11 köyü! Dünyanın dört bir yanından en görülesi köyler

Oia, Yunanistan

Oia, Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Thira (Santorini ) ve Therasia adalarında, Güney Ege'de küçük bir köy ve eski bir topluluktur. 2011 yerel yönetim reformundan bu yana, bir belediye birimi olan Santorini belediyesinin bir parçası olmuştur. Oia adası tüm Therasia adasını ve Santorini ile paylaştığı, Santorini'nin en kuzeybatı bölümünü kapsar. Ana caddesinin adı Nikolaou Nomikou'dur. Nüfusu 2011 nüfus sayımına göre 1.545 kişidir.

Otantik bir Yunan seyahat deneyimi için ihtiyacınız olan hemen hemen her şeye sahiptir: kaleler, Yunan tavernaları, deniz ürünleri ve müzeler.