Dünyanın en güzel 11 köyü! Dünyanın dört bir yanından en görülesi köyler
Son yıllarda giderek daha fazla turist, bir soluklanma olarak yavaş köy yaşamını keşfetmeye ve deneyimlemeye çalışıyor. Köyler de daha çok turist ağırlıyor... Eşsiz bir gezi deneyimi için işte dünyanın dört bir yanından dünyanın en güzel 11 köyü... Vietnam, Türkiye, Fransa, İtalya, Fas ve dahası...
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Gordes, Fransa
Gordes, Fransa'nın güneydoğusundaki Provence-Alpes-Côte d'Azur bölgesindeki Vaucluse ilinde bulunan bir komündür (kapalı toplum). Sakinleri Gordiens olarak biliniyor. En son 2021 yılında ölçülen nüfus 1.666.
Turizm, Gördes'in yerel ekonomisinin önemli bir parçasıdır. Turistik ticarete ev sahipliği yapan çok sayıda otel, oda ve kahvaltı tesisi, sezonluk kiralık evler ve restoranlar bulunmaktadır .
Başlıca turistik yerleri köyün kendisi, kale, Saint-Firmin Sarayı mahzenleri, Sénanque Manastırı ve Village des Bories'tir . Çevredeki kasabalarda Fontaine de Vaucluse , Roussillon veya L'Isle-sur-la-Sorgue , Luberon bölgesi, Avignon veya Mont Ventoux gibi diğer turistik yerler bulunabilir .
Göreme, Türkiye
Göreme, Nevşehir ili Merkez ilçesine bağlı bir beldedir. En önemli geçim kaynağı turizmdir.
Göreme'nin en ünlü örenyeri Göreme Açıkhava Müzesi olarak bilinen, kayalara oyulu birçok kilisenin yer aldığı Göreme Tarihî Millî Parkı bölgesidir.
Acıktığınızda bilgenin lezzetli yemekleri, Nevşehir Tavası, Osbar Kebabı, Dalaz, Küftür, Bulama ve Büzme Baklava tadabilirsiniz.
Kapadokya’yı en yukarıdan görmek isterseniz de Balon Turları tam sizin için.
Vikipedide yer alan bilgilere göre 2020 de ölçülen nüfus 2.133.
Oia, Yunanistan
Oia, Yunanistan'ın Kiklad Adaları'ndaki Thira (Santorini ) ve Therasia adalarında, Güney Ege'de küçük bir köy ve eski bir topluluktur. 2011 yerel yönetim reformundan bu yana, bir belediye birimi olan Santorini belediyesinin bir parçası olmuştur. Oia adası tüm Therasia adasını ve Santorini ile paylaştığı, Santorini'nin en kuzeybatı bölümünü kapsar. Ana caddesinin adı Nikolaou Nomikou'dur. Nüfusu 2011 nüfus sayımına göre 1.545 kişidir.
Otantik bir Yunan seyahat deneyimi için ihtiyacınız olan hemen hemen her şeye sahiptir: kaleler, Yunan tavernaları, deniz ürünleri ve müzeler.
Giethoorn, Hollanda
Giethoorn, Hollanda'da Overijssel eyaletinde bir köydür. Köyde eskiden hiç yol yoktu ve tüm ulaşım su kanallarından (bir bisiklet yolu sonradan eklendi) yapılırdı.
Giethoorn Çinli turistler arasında çok popüler bir cazibe yeridir. Sadece 2.785 nüfuslu olan köy, her yıl 150.000 ila 200.000 Çinli turist görür. Kuzey'in Venedik'i veya Hollanda Venedik'i olarak bilinen Giethoorn üzerinde 180 köprü bulunur.