Güzellik panosu: Makyajda yeni renkler! 8 yeni ürün keşfi

ÇOK ÖZEL KOKULAR

Niş parfüm markası Mes Bisous, üç farklı unisex parfümle bir koku dünyası yaratıyor: Tobacco Flirting with Vanilla, One Night Only ve Amberique. Her bir parfümün hikayesine ve kişiliğine ise özel bir şiir eşlik ediyor. Markanın öne çıkan kokusu Amberique, notalarında greyfurt, gül, pembe biber ve amber barındırıyor.

MES BISOUS AMBERIQUE PARFÜM 2990 TL