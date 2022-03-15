Güzellik panosu: Makyajda yeni renkler! 8 yeni ürün keşfi

Soğuğu iyice hissettiğimiz şu günlerde 8 adet yeni güzellik ürünü ile rutinlerimizde yeniliğe gidiyoruz... İşte keşif radarımıza giren 8 farklı ürün!
Hazırlayan: Damla Durak
YAŞLANMAYI TERSİNE ÇEVİREBİLİR MİYİZ?
Güzel haber! Caudalie araştırma ortağı Dr. David Sinclair, 10 yıl boyunca genetik üzerine yaptığı çalışmaların ardından, yeni bir keşfe imza atıyor. TET (On-On Bir Translokasyon) olarak adlandırılan bir enzim, cildin yaşlanmasını tersine çevirmeye yardımcı oluyor ve bu enzim artık Caudalie Premier Cru sersinin başrolünde yer alıyor. Bu güçlü seri, Caudalie’nin doğal ve ileri teknoloji yaşlanma karşıtı uzmanlığını bir arada sunuyor.
CAUDALIE THE CREAM GÜNDÜZ BAKIM KREMİ 990 TL
İKİLİ ETKİYE GÜVENİN
Darphin Stimulskin Plus ailesinin yeni üyesi Göz ve Dudak Çevresi Kremi’yle tanışın. Vücudumuzdaki en ince deri olan göz kapağı ve dudak çevresindeki çizgileri ve kırışıklıkları hedef alan bu ürün, yanında gelen özel masaj aleti sayesinde ciltteki kan akışını destekleyerek daha canlı, dolgun ve yapılanmış bir görünüm sağlıyor.
DARPHIN STIMULSKIN PLUS GÖZ VE DUDAK ÇEVRESİ KREMİ 1099 TL
IŞIL IŞIL
Makyaja biraz ışıltı katmanın tam zamanı! Bobbi Brown Luxe Visionary koleksiyonuyla ışıltılı ve göz alıcı görünümlere ulaşmanız için sezonun olmazsa olmaz güzellik ürünlerini bir arada sunuyor. Pek çok tonuna sahip ve favori ürünlerimizden olan Long-Wear Cream Shadow kalem farlara bu koleksiyonda da rastlamak mümkün. Üstelik uygulamayı yapmak için fırçalara da ihtiyacınız yok.
LONG-WEAR CREAM SHADOW FAR 320 TL
ÇOK ÖZEL KOKULAR
Niş parfüm markası Mes Bisous, üç farklı unisex parfümle bir koku dünyası yaratıyor: Tobacco Flirting with Vanilla, One Night Only ve Amberique. Her bir parfümün hikayesine ve kişiliğine ise özel bir şiir eşlik ediyor. Markanın öne çıkan kokusu Amberique, notalarında greyfurt, gül, pembe biber ve amber barındırıyor.
MES BISOUS AMBERIQUE PARFÜM 2990 TL