Güzellik panosu: Makyajda yeni renkler! 8 yeni ürün keşfi

IŞIL IŞIL

Makyaja biraz ışıltı katmanın tam zamanı! Bobbi Brown Luxe Visionary koleksiyonuyla ışıltılı ve göz alıcı görünümlere ulaşmanız için sezonun olmazsa olmaz güzellik ürünlerini bir arada sunuyor. Pek çok tonuna sahip ve favori ürünlerimizden olan Long-Wear Cream Shadow kalem farlara bu koleksiyonda da rastlamak mümkün. Üstelik uygulamayı yapmak için fırçalara da ihtiyacınız yok.

LONG-WEAR CREAM SHADOW FAR 320 TL