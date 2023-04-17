Her çiftin evlenmeden önce yapması gereken 7 önemli şey

Elbette, ihtiyacın olan tek şey aşk ama "Evet" demeden önce bu deneyimleri paylaşmak evlilik hayatını daha istikrarlı bir hale getirecek. İşte düğün ve evlilik uzmanlarının çiftlerin evlenmeden önce birlikte yapmalarını önerdiği 7 önemli şey...

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Siz ve eşiniz evlenmeye karar verdiğinizde kendinizi düğün planlamasına kaptırabilirsiniz. Bu normaldir de... Ancak bu zamanı sadece güzel bir düğüne hazırlanmak için değil, aynı zamanda kalıcı ve mutlu bir evliliğe hazırlanmak için de değerlendirmek önemlidir.

Aranızdaki bağı derinleştirmek ve güçlendirmek için işte düğün ve evlilik uzmanlarının çiftlerin evlenmeden önce birlikte yapmalarını önerdiği 7 önemli şey var:

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Her çiftin evlenmeden önce yapması gereken 7 önemli şey - Resim : 2

1. Birbirinizin değerlerini anlayın

Hayatınızın geri kalanını birlikte geçirme taahhüdünde bulunmadan çok önce bireysel değerlerinizi tartışmak önemlidir. New York City'deki Love Inc.'in kurucusu Brittny Drye, "Her zaman aynı fikirde olmayabilirsiniz, ancak birbirinizin bakış açılarına saygı duymalı ve anlaşmayı bozmadığınızdan emin olmalısınız" diyor. Kendinizi bir konuda yelpazenin zıt uçlarında bulursanız, bunun hala işe yarayabileceğini bilin.

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Her çiftin evlenmeden önce yapması gereken 7 önemli şey - Resim : 3

2. Geziye çıkın

Kaliforniya, Healdsburg'daki So Eventful'dan Marisa Manna Ferrell, birlikte seyahat etmenin size stresli durumlarla nasıl başa çıktığınızı görme şansı verdiğini ve bunun gelecekteki birlikte yaşamınız için değerli bir içgörü olduğunu savunuyor. Destination Weddings Travel Group'tan Megan Velez, "Çok uzak, uzun bir yolculuk veya pahalı olması gerekmiyor. Bu çiftlerin yeni anılar oluşturmaları ve sorunları çözmeye alışmaları için harika bir yoldur. Ve tabii ki eğlenceli ve romantiktir" görüşünde.

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Her çiftin evlenmeden önce yapması gereken 7 önemli şey - Resim : 4

3.  Para konuşun

Siz ve sevgiliniz, her zaman eğlenceli veya tartışması kolay olmasa da, finans gibi temel konularda hemfikir olmalısınız. Drye, "20'li yaşlarınızdayken emeklilik planları aklınızda olmayabilir, ancak bu tartışmayı önceden yapmak çok önemlidir" diyor: Yaşam giderlerinizi nasıl paylaşacağınız/bölüşeceğiniz, nasıl yaşamayı planladığınız hakkında konuşun.  