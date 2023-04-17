Her çiftin evlenmeden önce yapması gereken 7 önemli şey

Siz ve eşiniz evlenmeye karar verdiğinizde kendinizi düğün planlamasına kaptırabilirsiniz. Bu normaldir de... Ancak bu zamanı sadece güzel bir düğüne hazırlanmak için değil, aynı zamanda kalıcı ve mutlu bir evliliğe hazırlanmak için de değerlendirmek önemlidir.

Aranızdaki bağı derinleştirmek ve güçlendirmek için işte düğün ve evlilik uzmanlarının çiftlerin evlenmeden önce birlikte yapmalarını önerdiği 7 önemli şey var: