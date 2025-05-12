Heyecan perileri hazır mı çünkü Sihirli Annem filminden bir gelişme var. İşte efsane yapımdan ayrıntılar
"Sihirli Annem: Hepimiz Biriz" filmi, büyülü dünyayı beyazperdeye taşıyor. 30 Mayıs'ta vizyona girecek olan film, kadrosu ve afişiyle merak uyandırdı.
“Sihirli Annem” dizisi, şimdi yepyeni bir sinema filmiyle izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz” filminin ana afişi paylaşıldı. Film, 30 Mayıs’ta sinemalarda izleyiciyle buluşacak.
Perilerle fanilerin iç içe geçtiği büyülü bir evrende geçen hikâye, aile bağlarını, sevgiyi, birlik olmanın gücünü ve iyiliğin kötülüğe karşı mücadelesini konu alıyor.
Güçlü Kadro, Tanıdık İsimler
Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı ve senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven’e ait olan film, Poll Films imzasını taşıyor. Kadroda sevilen oyuncular İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Evrim Akın, Gamze Karta ve Ahmet Kayakesen yer alıyor. Ayrıca Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya da dikkat çeken isimler arasında.
Hem Eski Hayranlara Hem Yeni Nesle Hitap Edecek
İlk duyurulduğu andan itibaren sosyal medyada büyük ilgi gören film, dizinin uzun yıllardır süren hayran kitlesiyle birlikte yeni nesil izleyicileri de sinema salonlarında bir araya getirmeyi hedefliyor. “Sihirli Annem: Hepimiz Biriz”, nostaljiyle günümüzü harmanlayarak herkese hitap eden bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.