Heyecan perileri hazır mı çünkü Sihirli Annem filminden bir gelişme var. İşte efsane yapımdan ayrıntılar

Güçlü Kadro, Tanıdık İsimler

Polat Yağcı’nın yapımcılığını üstlendiği, yönetmenliğini Mustafa Kotan’ın yaptığı ve senaryosu Gamze Özer ile Arzu Yurtseven’e ait olan film, Poll Films imzasını taşıyor. Kadroda sevilen oyuncular İnci Türkay, Nevra Serezli, Şahap Sayılgan, Jess Molho, Kutsi, Gül Onat, Ayşen İnci, Süeda Çil, Tiraje Başaran, Zeynep Özkaya, Gizem Güven, Buğra Özmüldür, Damla Ersubaşı, Jennifer Boyner, Evrim Akın, Gamze Karta ve Ahmet Kayakesen yer alıyor. Ayrıca Maya Başol, Lena Naz Kalaycı, Abdullah Burak Kaya, Derin Yağcı, Eren Şentürk ve Kaan Akkaya da dikkat çeken isimler arasında.