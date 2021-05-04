İftar sofrası için zeytinyağlılar: 5 yeni ve özel tarif
Bugün iftar menünüzde ne var? İftar hazırlıkları devam ederken, ana yemeklerin yanına ne yapacağınıza karar veremediyseniz bu 5 özel tarif imdadınıza yetişti! İftar sofrası için bu zeytinyağlı yemek tariflerini deneyin.
Zeytinyağlı patates yemeği
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet ince doğranmış soğan
2 diş dilimlenmiş sarımsak
1 yemek kaşığı doğranmış zencefil
500 gr patates, parçalar halinde kesilmiş
1 büyük kırmızı biber, ikiye bölünmüş, tohumdan arındırılmış ve ince dilimlenmiş
250 gr ıspanak yaprağı
Aşama 1
2 yemek kaşığı zeytinyağını geniş bir tavada ısıtın, 1 ince doğranmış soğan, 2 dilim sarımsak ve 1 yemek kaşığı doğranmış zencefil ekleyin ve yaklaşık 3 dakika pişirin.
Aşama 2
500 gr patatesi soyun ve küçük parçalar halinde kesin. Tavaya ekleyin. Dilimlenmiş kırmızı biberleri, ½ çay kaşığı kimyon tohumu, ½ çay kaşığı zerdeçal ve ½ çay kaşığı tuzu karıştırın ve 5 dakika daha pişirmeye ve karıştırmaya devam edin.
Aşama 3
Biraz su ekleyin, örtün ve 8-10 dakika pişirin.
Aşama 4
Patateslerin hazır olup olmadığını bıçakla kontrol edin ve ıspanak yapraklarını tavaya ekleyin. Ateşten alın ve soğumaya bırakın.
Zeytinyağlı nohut
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet doğranmış soğan
½ çay kaşığı öğütülmüş tarçın, kişniş ve kimyon
2 büyük kabak, parçalar halinde kesilmiş
2 doğranmış domates
400 gr haşlanmış nohut, durulanmış ve süzülmüş
4 yemek kaşığı kuru üzüm
425ml sebze suyu
300 gr bezelye
Servis etmek için doğranmış kişniş
Aşama 1
Yağı bir tavada ısıtın, ardından soğanları yumuşayana kadar 5 dakika kavurun. Baharatları karıştırın. Kabakları, domatesleri, nohutları, kuru üzümleri ve sebze suyunu ilave edip kaynatın.
Aşama 2
Bezelyeyi karıştırın ve 5 – 10 dakika daha pişirin. Soğumasını bekleyin, servis etmek için kişniş serpin.
Taze fasülye
Malzemeler
2 yemek kaşığı zeytinyapı
1 ince doğranmış olgun küçük domates
¼ ince doğranmış soğan
1 diş ezilmiş sarımsak
200 gr yeşil fasulye, kesilmiş
İsterseniz domates sosu ya da salçası
200 gr haşlanmış kinoa ya da bulgur
Aşama 1
Yağı küçük bir tavada orta ateşte ısıtın. Bir tutam tuzla domates ve soğanı ekleyin ve yaklaşık 5 dakika boyunca sık sık karıştırarak yumuşatın. Sarımsakları ekleyin ve 30 saniye daha pişirin. Fasulyeleri ekleyin, üzerini kapatın ve ara sıra karıştırarak, fasulyeler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.
Aşama 2
Daha önceden haşladığınız kinoa ya da bulguru da ekleyin 2 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın.
Zeytinyağlı bakla
Malzemeler
1 limon, rendelenmiş ve suyu sıkılmış
4 enginar
5 yemek kaşığı sızma zeytinyağı
2 patates, soyulmuş ve doğranmış
5 taze soğan veya 4 küçük pırasa, ince dilimlenmiş
1 diş ezilmiş sarımsak
1 yemek kaşığı ince doğranmış nane
300 gr bakla
200 gr taze veya dondurulmuş bezelye
100 gr beyaz peynir, servis için
1 çay kaşığı kırmızıbiber, isteğe bağlı
Aşama 1
Limonu ikiye bölün, ardından enginarların uçlarını tırtıklı bir bıçakla kesin ve sert dış yaprakları soyun. Tabanlardaki sert parçaları ayırın ve sapları yaklaşık 5 cm'ye kadar kesin, beyaz çekirdekleri ortaya çıkarmak için dış kabukları soyun. Enginarları dörde bölün, kılçıklarından ayırın, ardından ikiye bölün. Bir kâseye aktarın ve limonun yarısının suyunu sıkarak kaplayın.
Aşama 2
Yağı bir tavada orta ateşte ısıtın ve patatesleri, taze soğanları, sarımsakları ve enginarları 5-6 dakika karıştırarak patatesler kahverengileşinceye kadar kızartın. Naneleri ve 500 ml suyu ekleyin, baharatlayın, üzerini örtün ve patates ve enginar yumuşayana kadar 12-15 dakika pişirin. Bakla ve bezelyeleri ekleyin ve yumuşayana kadar pişirin, çok diri olmamak koşuluyla parlak rengini koruyun. Tavayı ocaktan alın. Baharatını tadın ve tuzu ayarlayın ve gerekirse kalan limonun yarısını sıkın.
Aşama 3
Altını kapatıp soğumaya bırakın. Haşlanmış makarna ile servis edin ve üzerine beyaz peynir serpin.