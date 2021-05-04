İftar sofrası için zeytinyağlılar: 5 yeni ve özel tarif

Taze fasülye

Malzemeler

2 yemek kaşığı zeytinyapı

1 ince doğranmış olgun küçük domates

¼ ince doğranmış soğan

1 diş ezilmiş sarımsak

200 gr yeşil fasulye, kesilmiş

İsterseniz domates sosu ya da salçası

200 gr haşlanmış kinoa ya da bulgur

Aşama 1

Yağı küçük bir tavada orta ateşte ısıtın. Bir tutam tuzla domates ve soğanı ekleyin ve yaklaşık 5 dakika boyunca sık sık karıştırarak yumuşatın. Sarımsakları ekleyin ve 30 saniye daha pişirin. Fasulyeleri ekleyin, üzerini kapatın ve ara sıra karıştırarak, fasulyeler yumuşayana kadar yaklaşık 10 dakika pişirin.

Aşama 2

Daha önceden haşladığınız kinoa ya da bulguru da ekleyin 2 dakika daha pişirin. Soğumaya bırakın.