İyi duymayan kulağı da vazgeçirmedi: Bir yıldızın hikâyesi

Sessizliğin İçinden Gelen Bir Güç

Millie Bobby Brown, doğuştan bir kulağında ciddi işitme kaybıyla dünyaya geldi. Zamanla bu işitme neredeyse tamamen kayboldu. Bir oyuncu için dezavantaj gibi görünen bu durum, onun için tersine bir güç kaynağına dönüştü. Brown bu durumu yıllar sonra şu sözlerle özetleyecekti:

“Sesimi duymuyor olabilirim ama hissettiklerimi oynayabiliyorum. Bu bana daha derin bir duygusal bakış açısı kazandırdı.”