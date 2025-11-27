İyi duymayan kulağı da vazgeçirmedi: Bir yıldızın hikâyesi
Henüz çocuk yaşta kendine bir söz verdi Millie Bobby Brown: “Kafama koyduğumu yaparım.” O söz, yıllar içinde yalnızca bir motivasyon cümlesi olmaktan çıkacak; Hollywood’un en parlak genç yıldızlarından birinin yolunu aydınlatacaktı...
Bugün 21 yaşında, milyonlarca dolarlık projelere imza atan, kendi markasını kuran ve genç yaşında anne olan bir dünya starı, Millie Bobby Brown … Ama bu yolculuğun en dikkat çekici yanı, başarılarının arkasındaki görünmez güç: Bir kulağındaki işitme kaybına rağmen asla vazgeçmemesi.
Sessizliğin İçinden Gelen Bir Güç
Millie Bobby Brown, doğuştan bir kulağında ciddi işitme kaybıyla dünyaya geldi. Zamanla bu işitme neredeyse tamamen kayboldu. Bir oyuncu için dezavantaj gibi görünen bu durum, onun için tersine bir güç kaynağına dönüştü. Brown bu durumu yıllar sonra şu sözlerle özetleyecekti:
“Sesimi duymuyor olabilirim ama hissettiklerimi oynayabiliyorum. Bu bana daha derin bir duygusal bakış açısı kazandırdı.”
Bugün Eleven karakterinin yüzündeki o yoğun duyguyu, sessizlikle yoğrulmuş bir iç dünyadan aldığı çok daha net anlaşılıyor...
Küçük Bir Kız, Büyük Bir Hayal
Ailesiyle birlikte İngiltere’den ABD’ye taşındığında cebinde büyük bir bütçe yoktu ama daha büyük bir hayali vardı: oyuncu olmak. Seçmelere gidiyor, reddediliyor, tekrar gidiyor… Ama her seferinde “kafama koyduğumu yaparım” sözünü kendine hatırlatıyordu.