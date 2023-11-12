İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı? (2024)

MİCHELİN REHBERİ'NİN YORUMU

OD Urla hakkında Michelin Rehberi'nin değerlendirmesinde şu yorumlar da var: "Sezener Şef, yaklaşık 10 kilometre yarıçapında bir üretim ağıyla çalışıyor. Tıpkı açık ateşte pişirme tekniği gibi sürdürülebilirlik ve yerel kaynaklara bağlılık da restoranın kimliğinin bir parçası. Şef, malzemelerin doğal tat ve dokularını açığa çıkarmak için kömür ateşinde pişiriyor yemeklerini. Mutfağı basit ve gösterişsiz, hatta bazen rustik sınırlarda dolaşsa da lezzetten asla ödün vermiyor. Örneğin karamelize soğanlı pürüzsüz patates püresini, kızarmış soğan sosuyla kaplı, kusursuzca pişirilmiş ızgara kalamarı ve taze ot serpilmiş, kalamarın geri kalan kısımlarını ele alın. Kişisel bir mutfak bu. Diri, taze dana kaburganın kereviz katmanlarıyla oluşturduğu denge, şefin doğanın sunduğu malzeme ve tatlara olan yaklaşımının da kanıtı niteliğinde (hem vejetaryen hem de vejetaryen olmayan set menüleri mevcut)"