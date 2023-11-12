İzmir'de hangi restoranlar Michelin Yıldızı aldı? (2024)
Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi geçtiğimiz hafta açıklandı... İzmir'den 3 restoran da 1 Michelin yıldızı aldı. İşte İzmir'de Michelin Yıldızı alan restoranlar:
Michelin Rehberi 2024 İstanbul-İzmir-Bodrum seçkisi geçtiğimiz hafta bir törenle duyuruldu. 2024 seçkisine 58 yeni restoran dahil oldu. Yeni seçkide Vino Locale (İzmir), Od Urla (İzmir), Teruar Urla (İzmir), Arkestra (İstanbul), Sankai by Nagaya (İstanbul), Maça Kızı (Bodrum) ve Kitchen (Bodrum) restoranları 1 Michelin Yıldızı'na layık görüldü.
Geçtiğimiz yıl 1 Michelin Yıldızı alan Araka, Mikla, Neolokal ve Nicole restoranları ile 2 Michelin Yıldızı sahibi Turk Fatih Tutak ise yıldızlarını korudu.
İzmir'de 3 restoran ilk kez 1 MICHELIN Yıldızı ile ödüllendirildi. İşte İzmir'de Michelin Yıldızı alan o restoranlar:
OD URLA
Şef Osman Sezener yönetimindeki OD Urla 1 Michelin yıldızı aldı. Michelin'in tanıtım yazısında "Üzüm bağları ve zeytinliklerle çevrili, aile tarafından işletilen bu tesiste şef ve ekibi, en kaliteli yerel malzemeleri sergiliyor. Bunların yarısı doğrudan yerinde yetiştiriliyor, geri kalanı ise yerel çevredeki üreticilerden ve zanaatkârlardan temin ediliyor" yorumu yapılmış.
MİCHELİN REHBERİ'NİN YORUMU
OD Urla hakkında Michelin Rehberi'nin değerlendirmesinde şu yorumlar da var: "Sezener Şef, yaklaşık 10 kilometre yarıçapında bir üretim ağıyla çalışıyor. Tıpkı açık ateşte pişirme tekniği gibi sürdürülebilirlik ve yerel kaynaklara bağlılık da restoranın kimliğinin bir parçası. Şef, malzemelerin doğal tat ve dokularını açığa çıkarmak için kömür ateşinde pişiriyor yemeklerini. Mutfağı basit ve gösterişsiz, hatta bazen rustik sınırlarda dolaşsa da lezzetten asla ödün vermiyor. Örneğin karamelize soğanlı pürüzsüz patates püresini, kızarmış soğan sosuyla kaplı, kusursuzca pişirilmiş ızgara kalamarı ve taze ot serpilmiş, kalamarın geri kalan kısımlarını ele alın. Kişisel bir mutfak bu. Diri, taze dana kaburganın kereviz katmanlarıyla oluşturduğu denge, şefin doğanın sunduğu malzeme ve tatlara olan yaklaşımının da kanıtı niteliğinde (hem vejetaryen hem de vejetaryen olmayan set menüleri mevcut)"
OD URLA NEREDE?
Rüstem Mahallesi, Süt Pınarı Mevkii, 2018/9 Sokak No:28, Urla, Izmir, 35430, Türkiye