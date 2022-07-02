Jennifer Aniston’dan Emma Stone’a: Hollywood yıldızlarının güzellik sırları

Jennifer Aniston

Onu neredeyse hiç abartılı makyajla görmedik. Doğal güzelliği zaten yeteri kadar ışıldamasına izin veriyordu. Makyajla arasının çok iyi olmadığını düşündüğümüz Jennifer Aniston, uyguladığı makyajlarda güzelliği gibi doğal tonları tercih ediyor. Abartısız, açık toprak tonlarıyla güzelliğine ışıltı katan oyuncu, ilerleyen yaşının izlerini kapatmak ve yok etmek için vazelin krem kullanıyor. İnce çizgileri yüzünden uzak tutmak için her gece uyguluyor. Sabah uyandığında ise lavabosunu su ve buz küpleriyle dolduruyor ve birkaç dakika boyunca yüzünü buzlu suyun içine sokuyor. Bu yöntemle cilt gözeneklerinin küçüldüğünü belirten Aniston, göz çevresindeki şişlikten de bu sayede kurtuluyor.