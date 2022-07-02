Jennifer Aniston’dan Emma Stone’a: Hollywood yıldızlarının güzellik sırları
Güzelliğinize güzellik katmak için aradığınız tazeliği Hollywood yıldızlarının rutinlerinde yakalayabilirsiniz. Jennifer Aniston’dan Emma Stone’a Hollywood yıldızlarının güzellik sırlarına birlikte bakalım...
Bakımlı ve kendine saygısı olan kadınlar olarak güzellik konusunda durdurağımız yok. Bundan şikayetçi miyiz? Asla! Güzellikle ilgili yeniliklere, deneyimlere ve fikirlere her zaman açığız ve bunlarla mutlu hissediyoruz. Birazdan okuyacağınız yıldızlarla dolu bu sayfalarda ise hepimizin yakından tanıdığı dünyaca ünlü isimlerin sırlarına erişmiş olacaksınız. Kim, hangi yöntemi uygulayarak güzel kalıyor sorusunun cevabı burada!
Jennifer Aniston
Onu neredeyse hiç abartılı makyajla görmedik. Doğal güzelliği zaten yeteri kadar ışıldamasına izin veriyordu. Makyajla arasının çok iyi olmadığını düşündüğümüz Jennifer Aniston, uyguladığı makyajlarda güzelliği gibi doğal tonları tercih ediyor. Abartısız, açık toprak tonlarıyla güzelliğine ışıltı katan oyuncu, ilerleyen yaşının izlerini kapatmak ve yok etmek için vazelin krem kullanıyor. İnce çizgileri yüzünden uzak tutmak için her gece uyguluyor. Sabah uyandığında ise lavabosunu su ve buz küpleriyle dolduruyor ve birkaç dakika boyunca yüzünü buzlu suyun içine sokuyor. Bu yöntemle cilt gözeneklerinin küçüldüğünü belirten Aniston, göz çevresindeki şişlikten de bu sayede kurtuluyor.
Emma Stone
Tatlı çillerine her daim hayran olduğumuz Emma Stone, her döneminde doğal ve güzel bir cilde sahip. La La Land filmindeki makyajları saymazsak tabii… Hassas bir cilde sahip olduğu için çoğu ürünün kendisine iyi gelmediğini belirtiyor ve nemlendirme konusundaki tek sırrının üzüm çekirdeği yağı olduğunu söylüyor. Çünkü bu yağ, cildin sevdiği E vitamini, antioksidanlar ve linoleik asit açısından epey bir zenginmiş!
Kate Winslet
46 yaşında genç görünümü, taze hissi korumak epey zor olsa gerek ama Kate Winslet bunu çok iyi başarıyor. Yıllara meydan okumanın sözlük karşılığı olabilecek güzel oyuncu göz kremleri olmadan yaşayamıyor. Çok çalıştığında, seyahat ettiğinde ve stresli olduğunda göz kremlerini uyguluyor. Özellikle şişmiş ve yorgun gözlerinden bu sayede kurtulduğunun da altını çiziyor.