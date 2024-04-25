Kaan Urgancıoğlu'nun başrolde olduğu 'Sen Büyümeye Bak'ın yayın tarihi belli oldu

'SEN BÜYÜMEYE BAK' KONUSU NEDİR?

Fırat ve Can, Melisa'yı kaybettikten sonra onu asla unutmamaya söz verirken, kendileri için küçük bir dünya yaratmaya çalışırlar. Ortak bir acıyla bağlanan bu ikili, hem iki taze ev arkadaşı hem de bir baba ve oğul olurlar. Her ikisi için de zor geçen bir yılın ardından Fırat, aşkı yeniden bulmasına yol açacak tesadüfler ile karşılaşır ve hayatlarına yeni biri girer.