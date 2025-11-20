Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in stil sahibi evi
Türk televizyon ve sinema dünyasının en beğenilen çiftlerinden Kıvanç Tatlıtuğ ve stil danışmanı eşi Başak Dizer, gösterişten uzak, doğayla bütünleşen yaşam tarzlarıyla sıkça gündeme geliyor. Çiftin; şık, zarif ve moda çekimini andıran yaşam alanı ilgi gördü.
Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer'in evi, sosyal medyada büyük beğeni topladı. Şık tasarımı ve doğal dokusuyla dikkat çeken ev, kullanıcıların yoğun ilgisini çekti.
Özenle seçilen tablolar ve aksesuarlar, evin atmosferine bambaşka bir enerji katarak genel aurasını tamamen değiştirmiş durumda...
Evin dekorasyonunda pop-art dokunuşlar ile doğadan ilham alan eğlenceli ve renkli parçalar tercih edilmiş.
Pop-art tarzının en çarpıcı örneklerinden biri ise koridor bölümünde karşımıza çıkıyor.