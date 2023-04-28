Kızılcık Şerbeti yeniden başlıyor! 23. bölümde neler yaşanacak?
Kızılcık Şerbeti, 23. bölümüyle kaldığı yerden devam ediyor. Peki, dizinin bu akşam yayınlanacak bölümünün konusu ne? İşte Kızılcık Şerbeti'nin 23. bölüm konusu...
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Başrollerinde Evrim Alasya, Barış Kılıç, Müjde Uzman ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi RTÜK'ten 5 bölüm yayın durdurma cezası almıştı. Mahkemenin kararı bozmasının ardından dizi bugün ekranlara geri dönüyor.
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Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 25. bölümünde neler olacak? Show Dizi 23. bölümde yaşanacakları şöyle duyuruyor:
Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.
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Ömer’in başına gelenlerden herkes Kıvılcım’ı sorumlu tutacak, Kıvılcım bir türlü kendini anlatamayacaktır.
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Kıvılcım en büyük desteği Doğa’dan görecek ancak Doğa annesine verdiği destek nedeniyle kocasıyla ters düşecektir.