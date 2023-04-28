Kızılcık Şerbeti yeniden başlıyor! 23. bölümde neler yaşanacak?

Peki, Kızılcık Şerbeti'nin 25. bölümünde neler olacak? Show Dizi 23. bölümde yaşanacakları şöyle duyuruyor:

Oğlu Metehan’ı kurtarmak için suçu üzerine alan Ömer, gerçeğin ortaya çıkması ile kısa sürede aklansa da Kıvılcım’a olan kırgınlığı kolay kolay geçmeyecektir.