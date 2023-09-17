Kusursuz kirpiklere sahip olmak için öneriler...
Yaz aylarında makyaj yapmak, çoğu zaman kolay değildir. Sıcağın ve terin etkisiyle makyajımız bozulur, dağılır hatta bazen akar. Özellikle de göz makyajında suya dayanıklı maskaralar kullanmak, bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI
Beğenerek kullandığım bir ürün. Özellikle yaz akşamlarında rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Çıkartmak içinse güçlü bir göz makyaj temizleyicisine ihtiyacınız olabilir.
SELENA GÖMEZ
Kendi güzellik markası Rare Beauty ile de makyaj konusunda artık bir profesyonel olduğunu kanıtlayan Selena Gomez, özellikle kirpiklerine uyguladığı koyu renk maskarasıyla dikkat çekenlerden.
Kiko Disney The Little Mermaid 16 saat dayanıklı maskara
16 saat boyunca akmıyor ve bulaşmıyor. Fırça yapısıyla da tercih edilebilecek ürünlerden biri.
Shiseido Imperiallash maskara
Ultra ince pigmentlere sahip Shiseido Imperiallash maskara, kirpiklere hacim ve uzunluk verirken; ağırlık ve akma yapmamayı amaçlıyor. Kısa ve alt kirpikleri boyuyor. Tek tek ayırarak belirginleştirmede de oldukça iyi.