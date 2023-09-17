Kusursuz kirpiklere sahip olmak için öneriler...

Yaz aylarında makyaj yapmak, çoğu zaman kolay değildir. Sıcağın ve terin etkisiyle makyajımız bozulur, dağılır hatta bazen akar. Özellikle de göz makyajında suya dayanıklı maskaralar kullanmak, bu sorunu ortadan kaldırmaya yardımcı olur.

1 / 10
Kusursuz kirpiklere sahip olmak için öneriler... - Resim : 1

HAZIRLAYAN: NİLGÜN YILDIZ KONAKCI

Beğenerek kullandığım bir ürün. Özellikle yaz akşamlarında rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Çıkartmak içinse güçlü bir göz makyaj temizleyicisine ihtiyacınız olabilir.

2 / 10
Kusursuz kirpiklere sahip olmak için öneriler... - Resim : 2

SELENA GÖMEZ

Kendi güzellik markası Rare Beauty ile de makyaj konusunda artık bir profesyonel olduğunu kanıtlayan Selena Gomez, özellikle kirpiklerine uyguladığı koyu renk maskarasıyla dikkat çekenlerden.

3 / 10
Kusursuz kirpiklere sahip olmak için öneriler... - Resim : 3

Kiko Disney The Little Mermaid 16 saat dayanıklı maskara 

16 saat boyunca akmıyor ve bulaşmıyor. Fırça yapısıyla da tercih edilebilecek ürünlerden biri.

4 / 10
Kusursuz kirpiklere sahip olmak için öneriler... - Resim : 4

Shiseido Imperiallash maskara 

Ultra ince pigmentlere sahip Shiseido Imperiallash maskara, kirpiklere hacim ve uzunluk verirken; ağırlık ve akma yapmamayı amaçlıyor. Kısa ve alt kirpikleri boyuyor. Tek tek ayırarak belirginleştirmede de oldukça iyi.