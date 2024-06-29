Lezzetli mokteyllerle yaz keyfi: 7 mekandan imza mocktail tarifleri!

Alkolsüz kokteyl yani Mocktail sevenler bu tariflere bayılacak. İşte 7 farklı mekandan 7 özel mocktail tarifi!
Elele 2024 Mayıs-Haziran sayısından.
Derleyen: Senem Bal Ay senembalay
Grinch
Malzemeler; 6 cl Izaka özel üçlü karışım, 4-5 yaprak taze fesleğen, 3 cl lime suyu, 3 Dash ev yapımı portakal yağı. Hazırlanışı; önce taze fesleğen muddle yapılıyor akabinde özel üçlü karışım, lime suyu ve portakal yağı eklenip önce dry shake sonra ice shake. En sonunda süzüp servise hazır hale getirilir.
@izakaterrace
Double Happiness
Malzemeler; çarkıfelek meyvesi ve suyu, Hindistan cevizi suyu, lime ve Kumkuat suyu, ev yapımı esmer şekerli tatlı ekşi sos. Hazırlanışı: 15 cl çarkıfelek meyvesi suyu (passion fruit), 5 cl Hindistan cevizi suyu (coconut juice), 2’şer cl lime ve kumkuat, 2 cl ss şurup. Hepsi bir shakerda buz ile karıştırılır.
@spagoistanbul
Sour Explosion 360
Özel bir tarifle hazırlanan çilek ve ahududu sorbesi, taze sıkılmış limon suyu ve soda ile buluşarak yazın canlılığına uyum sağlıyor.
@ritzcarltonistanbul
Spiced Mosaic
Malzemeler; olgun mango, acı baharatlı şurup, limon ve zencefil, ve son olarak gingerale. Hazırlanışı; 4 ölçü mango suyu, 1 ölçü acı baharatlı şurup, 1’er ölçü limon ve zencefil suyunu buz dolu uzun bir bardağa ekleyin. Uzun bir kaşık yardımıyla yavaşça karıştırdıktan sonra oluşan alanı gingerale ile tamamlayın. Mekan; garniş olarak baharat aromasını ön plana çıkarmak amacıyla yıldız anason ve kurutulmuş portakal tercih ediyor.
@fsbosphorus