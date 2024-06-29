Lezzetli mokteyllerle yaz keyfi: 7 mekandan imza mocktail tarifleri!

Spiced Mosaic

Malzemeler; olgun mango, acı baharatlı şurup, limon ve zencefil, ve son olarak gingerale. Hazırlanışı; 4 ölçü mango suyu, 1 ölçü acı baharatlı şurup, 1’er ölçü limon ve zencefil suyunu buz dolu uzun bir bardağa ekleyin. Uzun bir kaşık yardımıyla yavaşça karıştırdıktan sonra oluşan alanı gingerale ile tamamlayın. Mekan; garniş olarak baharat aromasını ön plana çıkarmak amacıyla yıldız anason ve kurutulmuş portakal tercih ediyor.

@fsbosphorus