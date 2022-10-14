2022 Sonbaharında takabileceğiniz defilelerden esinlendiğimiz 5 takı trendi

Takı severler, takıların gücünün üzerine yemin edebilirler; sonuçta, hem göze çarpan hem de abartısız bir takı parçası kelimelerden daha çok konuşabilir. Takılar genellikle en son çanta trendleri ve ayakkabı trendleri ile aynı sezon trendine sahip olmasa da değerli taşlar ve kaplamalar popülerleşebiliyor. Bilezikler, inci kolyeler ve çiçekli yüzükler gibi aksesuarlarla kişiselleştirilmiş bir dokunuş olmadan 2022 sonbahar podyumlarında hiçbir görünüm tek başına bırakılmadı. Doğru miktarda ışıltıyı bulmak genellikle kişisel tercihlere bağlıdır bu yüzden ister cesur zincir halkalı kolyelerden ister şık kat kat takılan bilekliklere kadar zevkiniz olsun; işte Sonbahar 2022 sezonunda takı kutularını ve bedeninizi renklendirecek trendler....