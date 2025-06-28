Bronzlaşmanın zararı var mı? İşte bu konuda araştırmaların söylediği
Bronz bir ten pek çok kişinin hoşuna gider. Aslında sağlık açısından bronzlaşmanın yararı yoktur. Peki, bronzlaşmanın zararı var mı? Bu sorunun yanıtı evet. İşte bronzlaşmanın olası zararları...
Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi "Güvenli bir bronzlaşma diye bir şey yoktur" der. Peki, neden? İşte detaylar...
Çünkü aslında ciltte bronzlaşmaya neden olan renk değişikliği, melanin adı verilen cilt pigmentinin artmasıyla oluşur ve bu da bir hasar belirtisidir.
Amerika Dermatoloji Akademesi'ne göre ise 20 yaşından önce solaryuma girmek melanom geliştirme riskinizi %47 oranında artırabilir ve bu risk her kullanımda artar. Yine akademiye göre bazı araştırmalar bronzlaşmanın bağımlılık yaratabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bazı insanlar bronzlaşmayı bırakmakta zorlanırlar. Sürekli bir UV ışını dozu almadıklarında, huzursuz veya depresif hissedebiliyorlar.
FDA ise bronzlaşmanın olası risklerini şöyle sıralar:
Güneş yanığı
Erken Yaşlanma/Fotoyaşlanma
Cilt Kanseri
Aktinik veya Solar Keratozlar (Aşırı güneş nedeniyle ciltte oluşan sert ve pullu lekelenmeler veya yamalardır. Kansere çevirme riski vardır)
Göz Hasarı
Fotokeratit (Gözde UV hasarı)
Katarakt
Bağışıklık Sisteminin Bastırılması