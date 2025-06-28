Bronzlaşmanın zararı var mı? İşte bu konuda araştırmaların söylediği

Amerika Dermatoloji Akademesi'ne göre ise 20 yaşından önce solaryuma girmek melanom geliştirme riskinizi %47 oranında artırabilir ve bu risk her kullanımda artar. Yine akademiye göre bazı araştırmalar bronzlaşmanın bağımlılık yaratabileceğini gösteriyor. Bu nedenle bazı insanlar bronzlaşmayı bırakmakta zorlanırlar. Sürekli bir UV ışını dozu almadıklarında, huzursuz veya depresif hissedebiliyorlar.