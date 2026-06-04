Şebnem Ferah, 6 yıl sonra İstanbul'da konser verdi! Ünlülerden konser paylaşımları
Ünlü şarkıcı Şebnem Ferah, 6 yıllık uzun bir sessizliğin ardından hayranlarının hasretle beklediği sahnelere muhteşem bir dönüş yaptı. KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşen ve adeta izdihama yol açan bu tarihi konsere, sanat dünyasından pek çok ünlü isim de akın etti.
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Şebnem Ferah, 6 yıl sonra KüçükÇiftlik Park’ta sevenleriyle buluştu.
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Şebnem Ferah konserine giden; Derya Uluğ, Aslı Bekiroğlu, Özge Özpirinçci, Burak Yamantürk, Tolga Sarıtaş, Zeynep Mayruk ve Şebnem Dönmez gibi ünlü isimler sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaptı.
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MERİÇ ARAL
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ÖZGE PİRİNÇCİ