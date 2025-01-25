Sezonun ikonik rengi: Bordo
Gizemin rengi bordo, bu sezon modadan makyaja her yerde başrolde! Yoğun dudaklar ve dumanlı gözlerle bu kış, TÜM bakışlar size çevrilecek!
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Fotoğraf: GettyImages
Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından
- Klasik siyah dumanlı göz makyajını bir kenara bırakın! Bordo ve tonları ile yapılan dumanlı gözler, göz renginizi ortaya çıkarırken size farklı bir hava katacak.
- Bordo ve tonlarında bir ruj, makyajınızın ana parçası olabilir. Mat dokulu tercih ederek, hem gece hem gündüz kullanıma uygun ve güçlü bir görünüm sağlayın.
- Allık kullanıyorsanız vişne ve tonlarını hafif bir şekilde uygulayarak yüzünüze sıcaklık katın. Likit veya krem allıklar daha doğal bir bitiş için idealdir.
- Bordo yoğun bir renk olduğundan, göz ve dudak makyajınızı dengede tutmak için nötr tonları kullanın. Bej ve şeftali tonları, bordo ile mükemmel uyum sağlar.
- Simli veya parlak bordo göz farları ile göz pınarlarınıza veya göz kapağınızın merkezine küçük dokunuşlar ekleyerek ışıltılı bir efekt yaratın.
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YSL Black Opium Over Red 90ml 7700 TL
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La Roche Posay Retinol B3 yaşlanma ve kırışıklık karşıtı serum 2249,90 TL
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Beymen Beauty Guerlain Contour G 05 dudak kalemi 1480 TL