Sezonun ikonik rengi: Bordo

Gizemin rengi bordo, bu sezon modadan makyaja her yerde başrolde! Yoğun dudaklar ve dumanlı gözlerle bu kış, TÜM bakışlar size çevrilecek!

Nilgün Yıldız Konakçı

Nilgün Yıldız Konakçı
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Sezonun ikonik rengi: Bordo - Resim : 1

Fotoğraf: GettyImages

Elele Aralık 2024 - Ocak 2025 sayısından

  1. Klasik siyah dumanlı göz makyajını bir kenara bırakın! Bordo ve tonları ile yapılan dumanlı gözler, göz renginizi ortaya çıkarırken size farklı bir hava katacak.
  2. Bordo ve tonlarında bir ruj, makyajınızın ana parçası olabilir. Mat dokulu tercih ederek, hem gece hem gündüz kullanıma uygun ve güçlü bir görünüm sağlayın.
  3. Allık kullanıyorsanız vişne ve tonlarını hafif bir şekilde uygulayarak yüzünüze sıcaklık katın. Likit veya krem allıklar daha doğal bir bitiş için idealdir.
  4. Bordo yoğun bir renk olduğundan, göz ve dudak makyajınızı dengede tutmak için nötr tonları kullanın. Bej ve şeftali tonları, bordo ile mükemmel uyum sağlar.
  5. Simli veya parlak bordo göz farları ile göz pınarlarınıza veya göz kapağınızın merkezine küçük dokunuşlar ekleyerek ışıltılı bir efekt yaratın.
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Sezonun ikonik rengi: Bordo - Resim : 2

YSL Black Opium Over Red 90ml 7700 TL

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Sezonun ikonik rengi: Bordo - Resim : 3

La Roche Posay Retinol B3 yaşlanma ve kırışıklık karşıtı serum 2249,90 TL

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Sezonun ikonik rengi: Bordo - Resim : 4

Beymen Beauty Guerlain Contour G 05 dudak kalemi 1480 TL