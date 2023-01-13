Sürdürülebilir bir trend raporu: Kış için trend önerileri

Bugün artık bir başka önemli görev ve sorumluluğumuz daha var ki o da daha sürdürülebilir, daha farkındalıklı, gezegene ve gelecek nesillere duyarlı bir moda anlayışını daima hatırlatmak ve bu çerçevede de rehber olmak. Çünkü gezegenimizin artık ne daha fazla kıyafete ne de daha fazla trende ve tüketime ihtiyacı var.

Yeni sezon nostaljik bir tatta, eskiye özlemle geliyor. Burada yeni sezon raporunda hangi trendlerin moda tarihinde tekrar eden, uzun soluklu trendler olabileceğini, hangilerinin ise saman alevi gibi sezonluk yanıp sönebileceğini de belirtmeye çalışacağız. Yepyeni başlangıçlarımızın sadece kıyafetlerle sınırlı kalmayacağı harika bir sonbahar olsun!