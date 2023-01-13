Sürdürülebilir bir trend raporu: Kış için trend önerileri
Her yeni sezon yaklaştığında biz moda yazar çizerlerinin birincil görevlerinden biridir trend raporu hazırlamak ve siz moda severleri sezon gelmeden nelerin beklediğinden haberdar etmek. Ama artık moda, sadece moda değil!
Burçin Akgün Ünaldı
@styleboom
Elele Arşivinden
Şimdi biz burada 2022 sonbahar/ kış trend listesini sıralarken siz de bir liste yapmaya ne dersiniz? Belki gardırobunuzda hali hazırda bulunan, belki alıp giymeyi dahi unuttuğunuz ya da gözünüzden kaçan parçaları bu liste eşliğinde bir anımsamaya çalışırsınız. Sezon trendlerinden hemen yeni bir şey almadan önce, en iyisi gardırobunuzda bulunan parçaları trendlere nasıl uyarlayabileceğimizi düşünmek. Bir sonraki adım ise bu trendler içinden zamansız, birkaç sezonda bir tekrar edeceği kesin olan ve elbette size ve stilinize en uygun gördüklerinizden az, öz ama yıllara meydan okuyacak kalitede olanlardan seçmek olacaktır.
Bugün artık bir başka önemli görev ve sorumluluğumuz daha var ki o da daha sürdürülebilir, daha farkındalıklı, gezegene ve gelecek nesillere duyarlı bir moda anlayışını daima hatırlatmak ve bu çerçevede de rehber olmak. Çünkü gezegenimizin artık ne daha fazla kıyafete ne de daha fazla trende ve tüketime ihtiyacı var.
Yeni sezon nostaljik bir tatta, eskiye özlemle geliyor. Burada yeni sezon raporunda hangi trendlerin moda tarihinde tekrar eden, uzun soluklu trendler olabileceğini, hangilerinin ise saman alevi gibi sezonluk yanıp sönebileceğini de belirtmeye çalışacağız. Yepyeni başlangıçlarımızın sadece kıyafetlerle sınırlı kalmayacağı harika bir sonbahar olsun!
BEYAZ FİTİLLİ ATLET
Bu kadar basit ama bir o kadar zamansız! Sayısız parçayla ve sayısız stilde kombinlenebilecek beyaz basic atletler, bu sezon yüksek modanın podyumlarında Ali MacGraw minimalizminde düz bir jeanle de, Carrie Bradshaw maksimalizminde metalik pırıltılı eteklerle de görüldü. Prada, Bottega Veneta, Loewe koleksiyonlarının merkezinde yer alan beyaz fitilli atlet; sonbaharda blazerlarla, deri ve trikolarla bir arada mükemmel olacak.
TÜVİT
Unutulduğu zamanlarda göze demode görünmeye başlayan ama daima birkaç sezonda bir yükselişe geçip tahta kurulan tüvit kumaş sonbahar/kış sezon trendlerinde başı çekenlerden. Farklı dokuma teknikleriyle farklı dokularda tüvitler arasında sezonun gözdesi ise balıksırtı yapıda olanları. İngiliz asilzadelerine dayanan kökleriyle yıllardır moda dünyasının vazgeçilmezi olan tüvit kumaştan bir parçaya sahip olanlar, bu sezon çok şanslı. Chanel’in sonbahar/kış koleksiyonunun tamamını adadığı bu imza kumaştan takımları; Dolce&Gabbana, Micheal Kors ve hatta beklenmedik renklerle Sportmax koleksiyonlarında da gördük. Klasik, kahve tonlarda olanlardan uzun yıllar sizinle olabilecek, yün kalitesi yüksek parçalar gerçek birer stil yatırımı olacaktır.