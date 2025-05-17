Temizlikte büyük yanılgı! Hiçbir işe yaramayan 8 popüler hile

Günlük temizlik işlerini kolaylaştırmak için pratik ipuçları aramak hepimizin yaptığı bir şey. Yeni çıkan temizlik ürünleri ve araçları sayesinde işlerimiz geçmişe göre çok daha kolay. Ayrıca internet, temizlikle ilgili sayısız fikir, tüyo ve "mucizevi yöntemle" dolu.

Ancak bu yöntemlerin bir kısmı bilimsel temellere dayansa da büyük bir kısmı işe yaramıyor, hatta bazıları eşyalarınıza ya da sağlığınıza zarar verebilir. İşte size zaman ve para kaybından başka bir işe yaramayan 8 temizlik hilesi...