Temizlikte büyük yanılgı! Hiçbir işe yaramayan 8 popüler hile
Mikrodalgada sünger steril etmek, kola ile klozet temizliği yapmak... Bunları hâlâ deniyor musunuz? Bilim dışı, işe yaramayan ve hatta zararlı 8 temizlik hilesini öğrenmeden temizlik yapmayın!
Günlük temizlik işlerini kolaylaştırmak için pratik ipuçları aramak hepimizin yaptığı bir şey. Yeni çıkan temizlik ürünleri ve araçları sayesinde işlerimiz geçmişe göre çok daha kolay. Ayrıca internet, temizlikle ilgili sayısız fikir, tüyo ve "mucizevi yöntemle" dolu.
Ancak bu yöntemlerin bir kısmı bilimsel temellere dayansa da büyük bir kısmı işe yaramıyor, hatta bazıları eşyalarınıza ya da sağlığınıza zarar verebilir. İşte size zaman ve para kaybından başka bir işe yaramayan 8 temizlik hilesi...
1. Süngerleri Mikrodalgada Temizlemek
Yüksek ısı bazı bakterileri öldürse de, son araştırmalar mikrodalgada ısıtılan süngerlerin kısa sürede tekrar bakterilerle dolduğunu gösteriyor. Hatta bu bakteriler daha dirençli hale bile gelebilir. Yani süngerleri mikrodalgaya atmak yerine, düzenli olarak yenisiyle değiştirmek en güvenlisi.
2. Çamaşırların Renk Vermesini Önlemek İçin Tuz Kullanmak
Tuzun bu konuda etkili olduğu efsanesi yaygın. Oysa giysilerin boyalarının akmasını önlemek, kumaş üretimi sırasında yapılan işlemlere bağlıdır. Yani giysi mağazadan alındıktan sonra tuz eklemenin bir faydası olmaz. Tuzu yemeklerde kullanmaya devam edin.
3. Mürekkep Lekesini Saç Spreyi ile Çıkarmak
Eskiden saç spreyleri neredeyse tamamen alkolden oluştuğu için bu yöntem işe yarıyordu. Ancak günümüz spreyleri daha çok krem, yağ ve yumuşatıcı içeriyor. Sonuç olarak lekeyi çıkarmak bir yana, lekeye başka bileşenler de ekleyebilir. Mürekkep lekeleri için en etkili yöntem hala izopropil alkol kullanmaktır.