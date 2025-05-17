Temizlikte büyük yanılgı! Hiçbir işe yaramayan 8 popüler hile

Mikrodalgada sünger steril etmek, kola ile klozet temizliği yapmak... Bunları hâlâ deniyor musunuz? Bilim dışı, işe yaramayan ve hatta zararlı 8 temizlik hilesini öğrenmeden temizlik yapmayın!

Harika Pelin Şengül

Harika Pelin Şengül
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Temizlikte büyük yanılgı! Hiçbir işe yaramayan 8 popüler hile - Resim : 1

Günlük temizlik işlerini kolaylaştırmak için pratik ipuçları aramak hepimizin yaptığı bir şey. Yeni çıkan temizlik ürünleri ve araçları sayesinde işlerimiz geçmişe göre çok daha kolay. Ayrıca internet, temizlikle ilgili sayısız fikir, tüyo ve "mucizevi yöntemle" dolu.

Ancak bu yöntemlerin bir kısmı bilimsel temellere dayansa da büyük bir kısmı işe yaramıyor, hatta bazıları eşyalarınıza ya da sağlığınıza zarar verebilir. İşte size zaman ve para kaybından başka bir işe yaramayan 8 temizlik hilesi...

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Temizlikte büyük yanılgı! Hiçbir işe yaramayan 8 popüler hile - Resim : 2

1. Süngerleri Mikrodalgada Temizlemek

Yüksek ısı bazı bakterileri öldürse de, son araştırmalar mikrodalgada ısıtılan süngerlerin kısa sürede tekrar bakterilerle dolduğunu gösteriyor. Hatta bu bakteriler daha dirençli hale bile gelebilir. Yani süngerleri mikrodalgaya atmak yerine, düzenli olarak yenisiyle değiştirmek en güvenlisi.

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Temizlikte büyük yanılgı! Hiçbir işe yaramayan 8 popüler hile - Resim : 3

2. Çamaşırların Renk Vermesini Önlemek İçin Tuz Kullanmak

Tuzun bu konuda etkili olduğu efsanesi yaygın. Oysa giysilerin boyalarının akmasını önlemek, kumaş üretimi sırasında yapılan işlemlere bağlıdır. Yani giysi mağazadan alındıktan sonra tuz eklemenin bir faydası olmaz. Tuzu yemeklerde kullanmaya devam edin.

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Temizlikte büyük yanılgı! Hiçbir işe yaramayan 8 popüler hile - Resim : 4

3. Mürekkep Lekesini Saç Spreyi ile Çıkarmak

Eskiden saç spreyleri neredeyse tamamen alkolden oluştuğu için bu yöntem işe yarıyordu. Ancak günümüz spreyleri daha çok krem, yağ ve yumuşatıcı içeriyor. Sonuç olarak lekeyi çıkarmak bir yana, lekeye başka bileşenler de ekleyebilir. Mürekkep lekeleri için en etkili yöntem hala izopropil alkol kullanmaktır.