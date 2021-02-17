Harry ve Meghan çiftinin hamilelik ilanı Lady Diana'yı hatırlattı: Kraliçeden ilk yorum

Kraliyeti yakından izleyenlere göre Harry ve Meghan çiftinin hamilelik ilanı 1980'lerde, Prenss Harry'nin annesi Prenses Diana'nın bebek duyurusunu hatırlatıyor...

Çift, bu yıl Sevgililer Günü'nde ikinci çocuk sahibi olacaklarını duyurmuş ve Meghan'ın belirgin karnının dikkat çektiği siyah beyaz bir fotoğraf paylaşmıştı. Çiftin sözcüsü, “Archie'nin ağabey olacağını teyit edebiliriz. Sussex Dükü ve Düşesi ikinci çocuklarını bekledikleri için çok mutlular" diyor.

Kraliyeti takip edenler, çiftin, bu paylaşımla Harry'nin annesi Diana'yı onurlandırdıklarını düşünüyor. Çünkü tıpkı oğlu gibi Diana'nın bebek haberi 30 yıl önce ülkede Sevgililer Günü’nde manşetleri süslemişti. O dönem Lady Diana'nın Harry'ye hamile olduğu haberi 1984'teki Sevgililer Günü'nde gazetelerde yayımlanmıştı. Daily Express o gün, "Charles ve Diana için Sevgililer Günü sevinci: Her şeyi anlatan gülümseme" başlığını atmıştı.

KRALİÇE ÇOK MEMNUN

Independent'ın haberine göre Kraliçe, Harry ve Meghan'ın haberlerinden "çok memnun" oldu.

Bir Buckingham Sarayı sözcüsü şunları söyledi: "Majesteleri, Edinburgh Dükü, Galler Prensi ve tüm aile çok mutlu ve iyi dilekler diliyorlar."

Harry ve Meghan'ın açıklaması, Sussex Düşesi'nin geçen yıl Temmuz ayında düşük yaptığını açıklamasından sonra geliyor. Meghan, The New York Times'da bir yazıda deneyimini aktarmış ve açıksözlülüğü nedeniyle övülmüştü.

LADY DIANA'YI GEÇEN YIL DA UNUTMAMIŞLARDI

Ülke basınına yansıyan haberlerde Harry ve Meghan'ın geçen yıl da Lady Diana'nın çok sevdiği unutmabeni çiçeğini dikerek onu onurlandığı yorumları yer almıştı. Diana’nın ölümünün 23. yıldönümünde, Sussex Dükü ve Düşesi, Kaliforniya’daki Okul Öncesi Öğrenim Merkezini ziyaret ederek çocukların bahçeye çiçek dikmesine yardım etmişti. Çift, beni unutmabeni çiçeğine ek olarak, petunyaları, Kaliforniya kır çiçekleri, domatesleri, kabak ve diğer bitkileri de ekti. Geçen yıl paylaşılan fotoğraflarda dük ve düşes bahçede kot pantolon, düğme ve maske giymiş olarak görülüyordu.

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