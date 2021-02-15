Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden ikinci çocuk müjdesi

Kraliyet görevlerini bırakıp Amerika'ya taşınan Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden mutlu haber geldi: Meghan Markle ikinci kez hamile!

6 Mayıs'ta iki yaşına girecek olan Archie adında oğlu bulunan çift, hamilelik haberini fotoğrafçı arkadaşları Misan Harriman'ın çektiği siyah beyaz bir fotoğrafla birlikte duyurdu

HAMİLELİK FOTOĞRAFINDA DİKKAT ÇEKEN DETAY

Meghan Markle'nin fotoğrafta dikkat çeken detay, Düşes'in oğlu Archie'ye hamileyken giydiği Carolina Herrera tasarımı elbiseyi tekrar giymiş olması.

Bu gönderiyi Instagram'da gör Meghan Markle 🔵 (@meghanmarkle_official)'in paylaştığı bir gönderi

'ARCHIE AĞABEY OLACAK'

Çiftin sözcüsü, "Archie'nin ağabey olacağını doğruluyoruz. Sussex Dükü ve Düşesi ikinci çocuklarını bekledikleri için çok mutlu" ifadesini kullandı.

TEMMUZ AYINDA DÜŞÜK YAPMIŞTI

Geçtiğimiz Temmuz ayında düşük yaptığını açıklayan Markle, ''Bir çocuğu kaybetmek, pek çok kişi tarafından deneyimlenen ancak çok az kişinin bahsettiği, dayanılmaz bir keder taşımak demek'' demişti.

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