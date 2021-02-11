Hüner Coşkuner'in son şarkısı ortaya çıktı!

Nisan 2020'den beri kemik iliği kanseri tedavisi gören ve son zamanlarda tedaviye cevap vermeyen Hüner Coşkuner'in hayatını kaybetmeden önce son şarkısı üzerinde çalıştığı öğrenildi.

Hürriyet'ten Behlül Aydın'ın haberine göre, geçtiğimiz perşembe günü hayatını kaybeden Hüner Coşkuner'in rahatsızlığından ötürü bir türlü çıkaramadığı şarkısının detaylarını Orkestra Şefi Onur Özelçağlayan anlattı.

Özelçağlayan, “Son kayıtları bu stüdyoda yaptık. Şarkılarını aşkla okurdu. En son şarkısının söz ve bestesi kendisine aitti. O yüzden ayrı bir özeniyordu. Okuma provalarını yapmıştık. Sadece şarkıyı çıkarması kalmıştı” dedi.

Özelçağlayan, “Hüner Hanım’ın ailesiyle görüşme fırsatım olmadı. İstedikleri zaman şarkıyı alıp hatırasını yaşatma adına çıkartabilirler” dedi.

İŞTE HÜNER COŞKUNER'İN SON ŞARKISI

Söz ve bestesi merhume sanatçıya ait olan şarkının bir bölümü şöyle:

Yaşıyorum sanmışım ben senden önce

Yeniden buldum sanki seni görünce

Ne boşmuş dünya malı istemem dünyaları

Hayat ne güzel şey insan sevince