Uzmanlara göre evinizin değerini düşürecek 6 şaşırtıcı renk

Parlak Pembe: Canlı ve parlak pembe gibi renkler kişisel zevkleri yansıtsa da nötr olmayan ve cesur tonlardır. Bu tür renkler, alıcıların evi kendi zevklerine göre hayal etmesini zorlaştırır ve yeniden boyama masrafını düşünmelerine neden olur.