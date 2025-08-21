Uzmanlara göre evinizin değerini düşürecek 6 şaşırtıcı renk
Evinizi boyatmak, bir odanın havasını tamamen değiştirebilir. Ancak bazı renk seçimleri, estetik zevkinize hitap etse de, potansiyel alıcıların gözünde evin değerini düşürebilir.
Emlak uzmanları ve dekoratörler, satışa sunulan bir evde dikkat edilmesi gereken renkler konusunda önemli uyarılarda bulunuyor. İşte evinize değer kaybettirebilecek, kaçınmanız gereken 6 şaşırtıcı renk...
Parlak Pembe: Canlı ve parlak pembe gibi renkler kişisel zevkleri yansıtsa da nötr olmayan ve cesur tonlardır. Bu tür renkler, alıcıların evi kendi zevklerine göre hayal etmesini zorlaştırır ve yeniden boyama masrafını düşünmelerine neden olur.
Koyu Kahverengi: Koyu kahve tonları, odaları kasvetli ve küçük gösterebilir. Uzmanlar, bu rengin evlere eski ve bakımsız bir hava kattığını, bu nedenle potansiyel alıcılar tarafından pek tercih edilmediğini belirtiyor.
Sarı: Enerjik bir renk gibi görünse de, bazı sarı tonları evin içini çok parlak ve rahatsız edici hale getirebilir. Özellikle hardal sarısı gibi solgun tonlar, duvarlara bayat bir görünüm kazandırabilir.