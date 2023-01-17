Vitaminlesek de mi sürsek?

A ve C vitaminlerinin kozmetik ürünlerin içeriğindeki yükselişine her zamankinden daha fazla şahit olurken; onları daha yakından tanımak için ilk randevuya çıkıyoruz!

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Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

A VİTAMİNİ
Kozmetik ürünlerin içerisinde kullanılan A vitamini aslında retinil palmitattır. A vitamininin bir formu olan bu vitamin, cildimizdeki kolajen miktarının azalmasını engellemeye ve hücre yenilemeye yardımcı olur. A vitamini, kozmetik ürünlerde birçok farklı formda kullanılır ve bunların A vitamini değerleri değişir. İçerik listesinde ise retinol ve retinoik asit olarak geçer.

Ne işe yarar?

  • Akne, kırışıklık veya leke gibi güneş nedeniyle oluşan cilt sorunlarının giderilmesine yönelik ürünlerde kullanılır.
  • Kuru ciltler için kullanımı uygundur. Burun üstü, kaş çevresi, bölgesinde oluşan kuruluğu gidermeye yardımcı olur.
  • Sivilce oluşumunu engellemeye yönelik kullanılır.
  • Elastikiyetini kaybetmiş cilt dokusunu yumuşatır.
  • Cildin doğal kolajen üretimini destekler.
  • A vitamini kırışıklıklar üzerinde etkilidir.

C VİTAMİNİ
Askorbil palmitat olarak bilinen C vitamini, hepimizin bildiği gibi özellikle kış aylarında bizleri soğuk algınlığından korumada etkili. Fakat bu güçlü vitamin, aynı zamanda kozmetik ürünlerde de birçok soruna iyi geliyor.

Ne işe yarar?

  • C vitamini cildimiz için bir antioksidan kaynağıdır. Bu nedenle güneşin zararlı etkilerinden cildimizi korur. Aynı zamanda ciltte güneş nedeniyle oluşan lekelerin giderilmesinde de etkilidir.
  • Düzenli alınan C vitamini, kolajen etkisi gösterir ve cildin kolajen üretimini desteklemeyi amaçlar.
  • Cildi daha canlı bir görünüme ulaştırmaya çalışır. Cilde aydınlık, sıkılık kazandırmaya çalışır ve güzel bir görünüme ulaştırır.
  • Aynı zamanda cilt kırışıklıkları için de etkili olan C vitamini, zamanla ciltteki yorgun ve mat görünümü ortadan kaldırmaya yardımcı olur.
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RILASTIL INTENSE C VİTAMİNİ İÇERİKLİ C JEL SERUM 1290 TL

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COSMED EYE CONTOUR PEPTIDE BTX C VİTAMİNİ İÇERİKLİ GÖZ KREMİ 

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SKINCEUTICALS PHLORETIN CF ANTİOKSİDAN SERUM 