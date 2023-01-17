Vitaminlesek de mi sürsek?

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

A VİTAMİNİ

Kozmetik ürünlerin içerisinde kullanılan A vitamini aslında retinil palmitattır. A vitamininin bir formu olan bu vitamin, cildimizdeki kolajen miktarının azalmasını engellemeye ve hücre yenilemeye yardımcı olur. A vitamini, kozmetik ürünlerde birçok farklı formda kullanılır ve bunların A vitamini değerleri değişir. İçerik listesinde ise retinol ve retinoik asit olarak geçer.

Ne işe yarar?

Akne, kırışıklık veya leke gibi güneş nedeniyle oluşan cilt sorunlarının giderilmesine yönelik ürünlerde kullanılır.

Kuru ciltler için kullanımı uygundur. Burun üstü, kaş çevresi, bölgesinde oluşan kuruluğu gidermeye yardımcı olur.

Sivilce oluşumunu engellemeye yönelik kullanılır.

Elastikiyetini kaybetmiş cilt dokusunu yumuşatır.

Cildin doğal kolajen üretimini destekler.

A vitamini kırışıklıklar üzerinde etkilidir.

C VİTAMİNİ

Askorbil palmitat olarak bilinen C vitamini, hepimizin bildiği gibi özellikle kış aylarında bizleri soğuk algınlığından korumada etkili. Fakat bu güçlü vitamin, aynı zamanda kozmetik ürünlerde de birçok soruna iyi geliyor.

Ne işe yarar?