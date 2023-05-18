Yapay zekaya sordular: "Mükemmel" erkek ve kadın nasıl görünmeli? Ortaya bu görüntüler çıktı ama...
Artık yapay zekanın güzellik algısı hakkında da bazı fikirlerimiz var. Araştırmacılar, yapay zekaya "mükemmel" erkek ve kadının nasıl olması gerektiğini sordu; ortaya pek de şaşırtıcı olmayan bu sonuçlar çıktı. Ancak oldukça önemli bir uyarı var...
Sosyal medya siteleri üzerinde “güzel insanları” gösteren milyarlarca fotoğraflarla eğitilen yapay zeka araçlarının önerdiğine göre, sarışın kadınlar ve uzun boylu esmer erkekler ideal insanların özellikleri olarak görülüyor.
'BÜYÜK ÖLÇÜDE GERÇEKÇİ DEĞİL'
Bir yeme bozukluğu farkındalık grubu olan Bulimia Projesi, AI’den sosyal medyada en çok ilgi görenlere göre “mükemmel” erkek ve kadın bedenlerini üretmesini istedi. Ancak grup sonuçların "büyük ölçüde gerçekçi olmadığı" konusunda uyarıyor.
SARI SAÇLI, YANIK TENLİ...
Kuruluşun araştırmacıları, en çok arzu edilen kadınların sarı saçlı, yanık tenli, kahverengi gözlü ve ince vücutlu olduğunu, “mükemmel” erkeğin ise koyu renkli, alev alev yanan gözlere, keskin elmacık kemiklerine ve belirgin kaslara sahip olduğunu buldu.
Teknolojinin örtülü önyargılarına işaret eden bir şekilde, AI sonuçlarının çoğu modası geçmiş güzellik standartlarına (beyaz ama bronzlaşmış, ince ama kaslı ve yoğun bir şekilde sarışın) abartılı bir şekilde öncelik veriyor gibi görünüyordu.
"Mükemmel" insanı nasıl buldular?
Bulimia Projesi, programların “mükemmel” vücut fikrinin kadınlarda ve erkeklerde nasıl göründüğünü bulmak için Dall-E 2, Stable Diffusion ve Midjourney gibi Yapay Zeka görüntü oluşturucularını test etti. Yapay zeka, mevcut görüntüler için interneti tarayarak ve bu sonuçlara göre yeni bir görüntü tasarlayarak çalıştı. Ancak öğrenme süreçlerini göstermedikleri için bu sonuçlara nasıl ulaştıkları tam olarak belli değil. Ancak internet aramalarının yanı sıra beğeniler ve yorumlar da dahil olmak üzere sosyal medyaya yüklenen fotoğraflarla etkileşimlerin dikkate alındığı düşünülüyor.
“Mükemmel” kadınları gösteren fotoğrafların yaklaşık yüzde 40’ı sarışındı, yüzde 30’u kahverengi gözlüydü ve yarısından fazlası yanık tenliydi.