Yapay zekaya sordular: "Mükemmel" erkek ve kadın nasıl görünmeli? Ortaya bu görüntüler çıktı ama...

SARI SAÇLI, YANIK TENLİ...

Kuruluşun araştırmacıları, en çok arzu edilen kadınların sarı saçlı, yanık tenli, kahverengi gözlü ve ince vücutlu olduğunu, “mükemmel” erkeğin ise koyu renkli, alev alev yanan gözlere, keskin elmacık kemiklerine ve belirgin kaslara sahip olduğunu buldu.

Teknolojinin örtülü önyargılarına işaret eden bir şekilde, AI sonuçlarının çoğu modası geçmiş güzellik standartlarına (beyaz ama bronzlaşmış, ince ama kaslı ve yoğun bir şekilde sarışın) abartılı bir şekilde öncelik veriyor gibi görünüyordu.