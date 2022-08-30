Yaz sonrası saç bakımı için yardımcı 10 ürün

BASİT ÖNLEMLER

Saçlarımızın da aynı cildimiz gibi düzenli rutinlere ihtiyacı var. Kullandığınız şampuan hangisi olursa olsun saçınızı yıkarken dikkat etmeniz gerekenler var. Bunlardan ilki, saçınızı iki ya da üç günde bir yıkamak. Her gün yıkamak, saçlarınızın daha çok yağlanmasına ve yıpranmasına neden olur. Saçınızı yıkarken şampuanı iyice duruladığınızdan da emin olmalısınız. Ayrıca şampuanı sanılanın aksine saçların uçlarına değil diplerine doğru sürmek, saç derisinin temizlenmesine yardımcı olur. Saçımızı yıkarken sıcak su yerine ılık su kullanmalıyız. Çünkü sıcak su saçın nemini kaybetmesine neden olur ve saçı kurutur. Saç hasarını oluşmadan önlemekse, iyileştirmekten daha kolay. Bu nedenle saçı besleyecek ürünlere saçlar yıpranmadan yatırım yapmak, çok daha doğru.

Hazırlayan: Nilgün Yıldız Konakcı

PARLATIN

Saçınızın sağlığını ve parlaklığını korumanın yolu, haftada bir defa saç onarım maskesi uygulamaktan geçiyor. Saçınızın ihtiyacını belirlemek ise size yardımcı olacak. Saçlarınız kuruysa nemlendirici maske, elektrikleniyorsa yatıştırıcı özellikli maske, boyadan yıpranmışsa renk koruyucu özel maske kullanmalısınız. Durulama gerektirmeyen sprey ve yağlar da saçın daha parlak görünmesine yardımcı oluyor.

MASKE NASIL KULLANILMALI?

Yoğun bir saç kremi veya maske kullanırken ısıyı içeride tutmak ve ürünün saça nüfuz etmesini sağlamak için saçı bir havluya sarın. Beş dakika yeterli olacaktır; saç süngerimsi yapıdadır ve doygunluğa ulaştığında ne kadar uzun süre bırakırsanız bırakın daha fazla ürün ememez. Saçınızı bir havlu yerine eski ve büyük bir tişörte sararsanız; elektriklenmenin de önüne geçmiş olursunuz.

SAÇINIZ S.O.S. VERİYORSA

Tatile gitmeden önce alınacaklar listenize mutlaka güneş ve havuz sonrası özel saç bakım ürünlerinden ekleyin. Rüzgar, güneş, klor ve diğer çevresel etkenlerden koruyan ürünler, işinize yarayacak. Şampuanlamadan sonra maske olarak kullanılabilirler, beş dakika bekletip sonra durulayabilirsiniz. Korumak ve pürüzsüzleştirmek için saçın uçlarına günlük olarak küçük bir miktarda uygulanabilir. Keratin, amino asitler, seramidler ve karite yağı içeren; yıpranmış saçları besleyen, elektriklenen saçları sakinleştiren, güneşin, denizin ve klorun zararlı etkilerini tersine çevirmeye yardımcı olan formülasyonlar işinize yarayacak. Eğer doğal ürünler kullanmak isterseniz; en büyük kurtarıcınız Hindistan cevizi ve Argan yağı olmalı. Saçlarınızın uçlarına rahatlıkla sürebilirsiniz.