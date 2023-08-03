Yazın kullanmak isteyeceğiniz 12 delikli örgü triko modeli

Nefes alan dokuma parçalar kıyafetinize boyut katabilir ama sıcak havalarda sizi sıcak çarpmasına maruz bırakacak ve gözünüzü korkutacak üstler, elbiseler, etekler ve daha fazlasını bulmak, nereye bakacağınızı bilmiyorsanız biraz göz korkutucu olabilir.

Kirna Zabete’nin sahibi ve kurucusu Beth Buccini, havalı görünmenin ve hissetmenin modern ve taze bir yolu olduğunu söylüyor. Keten ve pamuk gibi doğal elyaflar, bu sıcak aylarda nefes alabilirlik için idealdir ve bunları gevşek, şeffaf bir dokumayla birleştirmek, nereye giderseniz gidin mükemmel bir kıyafet temeli oluşturur.