Yazın kullanmak isteyeceğiniz 12 delikli örgü triko modeli
Henüz yaz gündönümü ile sonbahar ekinoksu arasındaki döneme gelmedik ama bu örgü alışverişine başlamanız için engel değil. Bahsettiğimiz en soğuk günler için çıkardığınız ağır, sıcacık kazaklar değil, yaz için fazlasıyla uygun olan hafif, açık örgü triko parçalar.
Nefes alan dokuma parçalar kıyafetinize boyut katabilir ama sıcak havalarda sizi sıcak çarpmasına maruz bırakacak ve gözünüzü korkutacak üstler, elbiseler, etekler ve daha fazlasını bulmak, nereye bakacağınızı bilmiyorsanız biraz göz korkutucu olabilir.
Kirna Zabete’nin sahibi ve kurucusu Beth Buccini, havalı görünmenin ve hissetmenin modern ve taze bir yolu olduğunu söylüyor. Keten ve pamuk gibi doğal elyaflar, bu sıcak aylarda nefes alabilirlik için idealdir ve bunları gevşek, şeffaf bir dokumayla birleştirmek, nereye giderseniz gidin mükemmel bir kıyafet temeli oluşturur.
Buccini, bu parçaları nude parçalarla mütevazı bir şekilde kombinleyebileceğiniz gibi, deniz kenarında plajdan şehre kolay geçişi sağlamak için de bu parçalar ideal diyor Buccini.
Açık örgüleri diğer kıyafetlerinizden daha fazla katman ile kombinlemenize gerek yok. Buccini’ye göre tek parça slip bir elbise de kombinizi tamamlayabilir. Aldığınız parçaya göre içinize giyeceğiniz nude ve kamisol bir parça, içinizde uyumlu ipek bir sütyenle şehir içinde sizi kurtarabilir.
İster ofise, ister plaja, ister arkadaşlarınızla eğlenceli bir brunch'a gidiyor olun, sıcak ama bunaltıcı olmayan havalar için en iyi 12 açık örgüyü bulmak için okumaya devam edin!
H&M Delik Desenli Kazak- 259,99 TL
Zara Açık Örgü Tunik - 199,95 TL