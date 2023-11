Bodrum'da Michelin Yıldızı alan restoranlar

MICHELIN REHBERİ GÖRÜŞÜ

Michelin Rehberi'nde Kitchen ile ilgili şu yorumlar da var:

"Osman Sezener ve ekibi, Türk mutfağına benzersiz, uluslararası bir bakış hediye ediyor. Yöresel ürünler ön planda ve her daim taze ve lezzetli olmaları garanti. Yemekler fazla alengirli olmamakla birlikte güçlü bir etki yarattıkları kesin. Kusursuzca hazırlanmış levrek, denizden yeni çıkmış gibi taze. Üzerindeki tereyağlı sos ise istiridye sosu ve otlu yağla zarifçe zenginleştirilmiş. Neyse ki, yanında (oldukça lezzetli!) ekşi mayalı ekmek servis ediliyor da tabağı silip süpürebiliyorsunuz. Civardaki bahçelerden gelen otlar, her seferinde on ikiden vuruyor. Örneğin, taze otlardan oluşan “salsa verde”, kömür ateşinde pişirilen ahtapotun tadını güzelce yükseltiyor".