Yeni bir sen olmaya hazır mısın? Project 50 akımı nedir? Nasıl yapılır?

3. Egzersiz yapın

Fiziksel aktivite çok önemlidir. Bu zorluğun altında günde 1 saat çalışmanız gerekiyor, ya her gün aynı aktiviteyi yapmaya devam etmeyi seçebilir ya da herhangi bir fiziksel aktiviteyi yapmayı seçebilirsiniz. Yüzme, bisiklete binme, egzersiz yapma, yoga, herhangi bir spor dalıyla uğraşabilirsiniz. Her gün herhangi bir fiziksel aktivite yapmak sadece fiziksel olarak formda kalmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da kontrol altında tutar.

Eğer yoga yapmayı tercih ediyorsanız 'Yoganın faydaları: Her gün yoga yapmanın sağlığa 15 faydası' haberimize bakabilirsiniz.