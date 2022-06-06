Yeni bir sen olmaya hazır mısın? Project 50 akımı nedir? Nasıl yapılır?
50 gün boyunca kendine yatırım yapmak istemez misiniz? Sosyal medyada oldukça popüler olan Porject 50 trendi sağlıklı alışkanlıklar edinmenize yardımcı olacaktır. Peki Project 50 akımı nedir? Nasıl yapılır? 50 günde hayatınızı değiştirmeye hazır olun!
Yeni bir challange yükleniyor... Project 50 challange'ını duydunuz mu hiç? Biraz yeni bir sen yaratmayı hedefliyor. Son zamanlarda sosyal medyada gündeme gelen Project 50 akımı sağlıklı ve düzenli bir hayat sürmeyi hedefliyor. Kendinize önem vereceğiniz ruhunuzu doyuracağınız bu akım ile 50 gün boyunca asıl benliğinize ulaşabilirsiniz. Peki Project 50 akımı nedir? Gelin 50 gün boyunca yeni bir sen yaratalım!
Erken kalkın
50 gün boyunca her gün sabah 8'den önce uyanmanız gerekir. Bunu söyledikten sonra, en az 6 saat uyumanız ve tutarlı bir yatak rutini sürdürmeniz gerekmektedir. Uygun bir uyku döngüsüne sahip olmak şarttır. Erken kalkmanın kişiyi gün boyunca iyi bir ruh haline soktuğu kanıtlanmıştır. Ayrıca, tüm görevlerinizi tamamlamak için size gün içinde daha fazla zaman kalacaktır.
2. Sabah rutini oluşturun
Kendinize önümüzdeki 50 gün boyunca takip etmek istediğiniz uygun bir sabah rutini belirleyin. Sabah rutininiz, yatağınızı toplamak, sabah kahvenizi/çayınızı içmek, meditasyon yapmak, sevdiklerinizle biraz zaman geçirmek veya düşünmek için kendinizle biraz zaman ayırmak gibi aktiviteleri içerebilir. Sizi dikkat dağıtıcı şeylerden uzak tutan her şey işe yarayacaktır.
Sabah rutininize meditasyon eklemek istiyorsanız 'Meditasyon türleri: 9 farklı meditasyon' haberimize bakabilirsiniz.
3. Egzersiz yapın
Fiziksel aktivite çok önemlidir. Bu zorluğun altında günde 1 saat çalışmanız gerekiyor, ya her gün aynı aktiviteyi yapmaya devam etmeyi seçebilir ya da herhangi bir fiziksel aktiviteyi yapmayı seçebilirsiniz. Yüzme, bisiklete binme, egzersiz yapma, yoga, herhangi bir spor dalıyla uğraşabilirsiniz. Her gün herhangi bir fiziksel aktivite yapmak sadece fiziksel olarak formda kalmanızı sağlamakla kalmaz, aynı zamanda zihinsel sağlığınızı da kontrol altında tutar.
Eğer yoga yapmayı tercih ediyorsanız 'Yoganın faydaları: Her gün yoga yapmanın sağlığa 15 faydası' haberimize bakabilirsiniz.