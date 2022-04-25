2022 İlkbahar/Yaz saç modelleri ve trendleri

Yaz ayının kendini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde saçlarda değişiklikler yapılmaya başlandı. 2022 İlkbahar/Yaz sezonunun saç modası tam anlamıyla ‘Yenilikler Yılı’ olduğunu söyleyen saç tasarımcısı Erkan Uzelli, "Pandemide evde olduğumuz için herkes doğal saç kullandı ve artık bundan çok sıkıldı. Yenilik, tam anlamıyla yapılı görünüm isteği ve pandeminin izlerini unutturacak saç uygulamaları bu yaza damga vuracak" dedi.

Kat modası saçlarda hakim olacak

Pandemi süreci boyunca doğal, dalgalı saçların daha çok tercih edildiğini belirten Uzelli, şunları söyledi: "Bu yaz sezonunda, uzun ve içlerine gizli kat kesilmiş saçlar moda olacak. Tabi birde 70’ler dediğimiz dalgalı kesimler ve abartılı modeller geliyor. Kahkül ve perçemler de bu sezonun olmazsa olmazları arasında. 70’ler dediğimiz özgür katlar modası saçlarda hakim olacak. Uzun saç modası devam ederken orta boy saçlar ve düz küt saçlar da görülecek. Herkesin değişime açık olduğu bir yaz dönemi olacak.’’

Sıcak ve samimi tonlar revaçta

"Bu yaz öne çıkan renk bal köpüğü ve tonları olacak. Bal tonları ile yapılan ombre ve balyaj geliyor. Daha sıcak, açık ve samimi görünen tonlara geçişler kullanılacak. Bunun dışında kahve ve bal tonları, sarılar, bitter çikolata rengi içinde bal yansımalarını göreceğiz’’ diye söyleyen Erkan Uzelli, tek renk saçlarında revaçta olacağını belirtti.

Parlak ve yapılı saçlar

Pandemi dönemi boyunca doğal saçlar görmeye çok alıştığımızı söyleyen Erkan Uzelli, "Pandemi sürecinin yavaş yavaş sonuna gelirken saçlarda radikal değişikler yapılacak. Düz ve parlak saçlar trend olurken, sakin dalgalı saçlarda tercih edilebilecek. Kıvırcık saçlar ise bu yaz revaçta olmayacak modeller arasında olacak" dedi.