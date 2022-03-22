Yaz aylarına yaklaşırken yeni bir imaj yapmak istiyorsanız, sezonun trend saç renkleri ile saçınızı boyamayı deneyebilirsiniz. Yaptığımız en ufak değişiklik bile kendimizi daha iyi hissetmemize de yardımcı olur. Sıcak havaların yaklaşmasıyla değişim arayışına girenler için trend renkleri tercih edebilir. Peki 2022 saç rengi trendleri neler? Bu sene saçlarda en çok hangi renkleri göreceğiz? Saç Tasarımı ve Kaynak Uzmanı Çetin Tekin, 2022’nin trend saç renklerini sizler için derledi...

Klasik görünümden vazgeçemeyenler: Karamel ombre

Karamel ombre diğer renkler arasında daha çok öne çıkıyor. Karamel ombre genellikle koyu ve kahverengi saç rengine sahip kadınların tercihi olup, saça pürüzsüz ve doğal bir geçiş vermesiyle de bilinir. Bu yumuşacık saç rengini kullanırken mutlaka saçınıza fön yaparak şekil vermeye çalışmalısınız.

Vazgeçilmeyen renk: Platin sarı

Yıllardır trend saç renkleri arasında yer alan platin sarısı, 2022 sezonu saç rengi listesinin başında yer alıyor. Her ten rengine ve her tarza yakıştığı bilinen platin, sofistike ve havalı bir görünüm sağlamasıyla biliniyor. Daha koyu bir cilt tonunuz varsa sarı yerine biraz daha gri bir ton da tercih edebilirsiniz. Saçın çok açık bir renk alması için açma işlemi uygulanarak elde edilen bu renk saçınızın yıpranmasına neden olabilir. Platin tercihiniz ise saç tipinize özen göstermeyi ihmal etmeyin.

Farklı görünüm isteyenler: Renkli saçlar

Ten renginiz ve tarzınız ne olursa olsun bu farklı renkleri deneyebilirsiniz. Pembe ve mavi tonları size fazla agresif geliyorsa, ombre tekniğini de deneyebilirsiniz. Saç renkleri arasında doğal bir renk, istediğiniz görünümü elde etmenize yardımcı olabilir. Ayrıca saçınızın sadece belirli kısımlarını pembe veya maviye boyayabilirsiniz. Platin sarısı gibi daha açık tonlar olduğu için saçınıza ekstra ilgiyi de elbette göz ardı etmemelisiniz.

Değişiklik isteyenlere: Kızıl ve bakır

2022 sezonu için kızıl, yerini daha açık tonlara ayırmış gibi görünüyor. Özellikle açık tenliyseniz hatta çilleriniz varsa bakırı mutlaka denemelisiniz. Tarçınlı bakır gibi tonlarla da sıcak renkler elde edebilirsiniz.