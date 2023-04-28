2023 tırnak modası: En trend renkler hangileri?

Son zamanlarda tırnak yaptırmak oldukça popüler oldu. Hem kullanım kolaylığı açısından hem de tırnakların bakımı açısından kalıcı oje veya protez tırnak yaptırmak herkesin tercihi oldu. Chic Nail Beauty ve Kozmetik'in kurucusu Burcu Güzel Davud, ile Elele Online'a özel yaptığımız röportajda hem bu sezonun trendlerini öğrendik hem de kalıcı oje bakımını... Peki bu sezon moda renkler neler? Burcu Güzel Davud, bu sezonun tırnak trendlerinden ve tırnak bakımından bahsetti.

Röportaj: Melisa Altıkatoğlu

2023 yaz trendleri neler olacak? Tırnak modellerinde hangileri popüler olacak?

2023 yaz trendleri bu yaz da çok hareketli ve rengarenk. Pembe ve mor tonların birbiriyle buluştuğu renkler bu yazın en favori renkleri olarak tarihe geçecek. Tüm yaz çiçek açacak kıyafetlerimizden, takılarımıza ve tabi ki tırnaklarımızı süsleyecekler. Biz de Chic Nail Kozmetik olarak yılın rengi seçilen Viva Magenta renklerinden oluşan güzel koleksiyon ile dünya trendlerini takip ederek yerimizi alıyor olacağız. Tırnak modellerinin son yıllarda hep canlı ama doğallıktan ödün vermeden ilerlediğini görüyoruz. Bu yaz da canlı renkler nail artlar, badem formunda tırnaklar popüler olacak.

Nail artlar bu sezonda yerini alacak mı?

Son yıllarımızın en popülerleri tabii ki nail artlar. Bana sorarsanız son yıllarda tırnaklarda en çok ne istendi diye; kesinlikle cevabım nail art olacaktır. Bu yaz sezonunda mutlaka renkli frenchler birbirinden eşsiz nail artlar olacak. Aslında bu yaz tırnaklarımız çiçek açacak.

Tırnakta bir oje ne kadar kalmalı?

Aslında artık oje kavramı tamamen değişti. İki türlü oje var; kalıcı oje ve oje olarak bunları ayırt edebiliriz. Kalıcı oje hepimizin de bildiği gibi son 5-6 yılda hayatımızın içine direkt geçiş yaptı. Şu an bakıyorum gelip de kalıcı oje yaptırmayan hiç kimse yok. Sadece kadınlarımız değil artık modern dünya ile birlikte erkekler de kalıcı ojeleri deneyimleyip kullanıyorlar. Kalıcı oje eğitimli uzmanlar tarafından uygulandığında ve kullanım koşulları da uzmanlarımızın tavsiye ettiği gibi olursa 14 güne kadar kullanım süresi uzamakta. Normal ojelerde ise kendimiz bizzat oje üretici firma olarak bizim ve diğer markaların normal kullanım ojeleri 4 ile 7 gün arasında sürmektedir. Bu da içerisindeki pigment oranları, sürüm kolaylığı, özel yağlar ve tamamen kullanım ile bağlantılıdır.

Kalıcı oje çıkartırken nelere dikkat etmeli?

Kalıcı ojeyi çıkartırken en çok dikkat etmemiz gereken şeylerden biri sadece tırnak üzerine uygulanan kısmı tırnağı zedelemeden çıkartmak. Kalıcı oje çıkartmanın birkaç yöntemi mevcuttur. Bunlar çıkarıcı solisyonlar ile sararak veya uygunsa Freze cihazı ile çıkartma işlemi olarak uygulanabilir.

Tırnak bakimi nasıl yapılmalı?

Bence birincisi tırnaklarımızın kadınların en güzel aksesuarı olduğunu her zaman hatırlamalıyız. Bunu hatırlayıp onları her daim bakımlı tutmalı ve yıpranmaması için güvendiğimiz uzmanlara emanet etmeliyiz.

Tırnakların yıpranmaması için nelere dikkat edilmeli?

Tırnaklarımız keratinden oluşur. Keratin dışında kükürt, selenyum, kalsiyum ve potasyum gibi mineral tuz konsantrasyonları da içerir. Normalde bilinenin aksine tırnak sadece kök kısmında beslenerek büyür. Yani ihtiyacı olan tüm besin ve mineralleri buradan alır. Tırnağımızın düzenli olarak mineralleri ve vitaminleri bulunduran tırnak eti yağlar ile besleyebilir, tüm olumsuz koşullardan koruyabiliriz.

Tırnak yaptıracaklar nelere önem vermeli?

Tırnak yaptıracaklar kesinlikle gidecekleri salonlara dikkat etmelidir. Çünkü eğitim ve hijyen bizim işimizde ilk sıradadır. Tırnaklarınız bakımlı ve güzel gözüksünler istiyorsanız mutlaka iyi bir uzmandan servis almalısınız.

Yıpranmış çabuk kırılan tırnaklara sahip kişiler kalıcı oje ile tırnaklarını güçlendirebilir mi?

Kalıcı oje tırnağımızın üst katmanını tamamen kapatan jel ismini verdiğimiz bir üründür. Eğer tırnaklarımız zayıf kırılgan ise kendi tırnağımızı inceltmeden doğru uygulama ile yapılırsa tırnaklarımız çok daha uzun süre kırılmadan sağlıkla kullanılabilir.