2023 yaz makyajı trendleri neler?

2023 yazı için makyaj önerileri neler? Demet Karataş'ın yorumları şöyle:

2023 yaz makyajına renkler hakim olacak. Renkli farlar, renkli eyelinerlar, grafik yapılan eyelinerlar, gözlerde ve yanaklarda kullanılan taşlar ve inciler bu yıl çok moda. Özellikle parti makyajlarında, gece makyajlarında kullanılan taşlar oldukça revaçta... Bir de özellikle şu an tek malzemeyle yapılan makyajlar çok ilgi görüyor. Mesela bir tane stick allıkla yapılan makyajda stick bir allığı hem göze hem yanaklara hem de dudaklara sürdüğümüzde çok fresh, çok soft, aynı zamanda da ıslak görünümlü bir makyaj elde edebiliriz ki yaza damgasını vuran çok önemli bir makyaj ve çok basit yapılan bir makyaj.

Dudakların geri planda tutulduğu, daha çok gözlerin ön plana çıktığı, dudakların daha nemli ve hafif tonlarda yapıldığı bir makyaj bu yaza damgasını vuracak. Bu yaz daha çok 90’lı yılları yaşayacağız, o zamanlarda yapılan renkli göz makyajlarını, değişik ve grafik eyelinerları çok sık göreceğiz ve kullanacağız.

Bu yaz dudaklarda hangi tonları göreceğiz?

Bu yaz dudaklara tamamen kahverengi ve nude tonlar hakim olacak. Kahverengi kalemlerle yapılmış çerçeveler, içine sürülmüş açık renkli nude rujlar ve sadece bunların üzerine sürülmüş parlatıcılar kullanacağız. Bu yaza parlak ve kahverengi tonlarında, olabildiğince doğal ve ışıltılı dudaklar hakim olacak.

Göz farında hangi renkler moda olacak?

Bu yaz, göz farlarında canlı renkler moda. Daha nudelardan, kahverengilerden, toprak tonlarından uzak daha canlı olan pembeler, yeşiller, maviler, lilalar ve hatta neon renkleri bile göz farlarında görebileceğimiz bir yaz geçireceğiz. 2023’ün modası; taşların, ışıltıların bol bol kullanıldığı bir göz makyajı.

Kirpik ve kaşlarda bu yaz nelere dikkat edeceğiz?

Kaş ve kirpiklerde bu yaz özellikle tatil öncesinde çokça göreceğiniz kaş ve kirpik laminasyonu yaza hakimiyetini sürdürecek. Kesinlikle deniz ve güneş öncesinde kirpiklere yapılan laminasyon, kaşlara yapılan laminasyon, kaş ve kirpiğe daha volümlü ve doğal makyaj efekti verir. Kirpiklere yapıldığında kirpikleri daha kıvrık ve rimelliymiş gibi gösterir, kaşlara yapıldığındaysa daha volümlü ve yukarıya düzgün bir şekilde taranmış gibi gösterir. Dolayısıyla kaş ve kirpik laminasyonu yapıldığında hem ek olarak keratin ve vitamin yüklemiş olunur, hem de daha doğal makyajlı efekti sürekli yaz boyunca kullanılabilir. Bu yaz kesinlikle her iki kişiden bir tanesinde kaş ve kirpik laminasyonu göreceğiz, benim tavsiyem herkesin bu iki işlemi tatile gitmeden önce tercih etmesi yönünde.

İpek kirpiğin kullanımı sıcak havalarda, denizde ve havuzda çok zordur. Rimelin ise akma ihtimali çok yüksektir. Bu gibi durumlarla karşılaşmamak ve hem bakım hem de güzel görünüm için kaş ve kirpik laminasyonundan yazın vazgeçmemek gerekir.

Ten makyajında hangi tonları kullanacağız?

Ten makyajında, ıslak görünümlü makyajlar her yaz olduğu gibi bu yaz da moda. Ton konusunda ise herkesin kendi ten rengine göre fondöten kullanması gerekir. Kışın kullanılan fondöten yazın kullanılmaması gerekir. Yazın biraz daha bronzlaşıldığı için bronz tene uygun bir fondöten kullanılması daha iyi bir görünüm sağlar. Daha ıslak görünümlü fondötenler, daha şeftali tonlarında allıklar ve kalın ve stick ürünlerden uzak, daha sıvı fondötenler kullanılması gerekir. Yani tamamen hafif, doğal ve ıslak görünümlü ten makyajları tercih edilmeli. Ancak her şeyden önemlisi de kendi ten rengimize, o anki ten rengimize uyumlu bir fondöten ya da BB krem kullanmamızdır.

Yaz makyajında dikkat etmemiz gereken unsurlar nelerdir?

Yaz makyajında kalın kapatıcılardan ve koyu renk göz farlarından uzak durmak önemli. Bunlar yerine daha soft, daha doğal bir görünüm için, ince yapıda fondötenler, BB kremler, daha soft hafif ışıltılı allıklar, biraz daha ıslak ve olabildiğince fresh bir görüntü için önem taşır. Ayrıca sıcakta terleme olabileceği ve makyajınız akabileceği için daha sprey yapıdaki makyaj sabitleyici ürünler kullanılabilir. Bunlara dikkat edildiğinde yaz makyajında çok rahat, çok fresh bir görünüm elde edilebilir.

Aydınlatıcı nasıl sürülür?

Aydınlatıcı sürerken dikkat etmemiz gereken en önemli şey özellikle yaz aylarında olabildiğince ince concealerları olabildiğince az kullanmak. Daha çok göz çevresi ve göz altında kullanıldığı için çizgilere girebilme ve çizgileri daha derin gösterebilme ihtimali bulunur. Dolayısıyla az, ince sürülmüş bir ürün ve üzerine de mutlaka renksiz sabitleyici bir pudra sürmek gerekir. Aydınlatıcı genellikle T bölgesinde ve göz altlarında kullanılan bir üründür. Dolayısıyla ince bir ürün sürdükten sonra mat ve renksiz bir pudrayla mutlaka üzerinden geçmek gerekir.