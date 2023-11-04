2024 wellbeing, sağlık ve kişisel bakım trendleri

2024 yılında wellness alanında öne çıkacak trendler neler diye merak ediyorsanız haberimizde bunlara bir bakış atıyoruz...

2024 yılında yaşam süresinin dünya genelinde istatistiksel olarak normale göre daha uzun olduğu ve ilerleyen yaşlarda kronik hastalıkların daha az görüldüğü Blue Zone coğrafyalarındaki insanların sırları ne? TheLifeCo Wellbeing, 2024 wellness trendlerini açıklıyor.

İşte 2024 ‘iyi yaşam’, sağlık ve kişisel bakım trendleri:

Zihinsel Sağlık günümüzde, geçmişe göre çok daha ön planda olacak. Sanal gerçeklik aracılığı ile stresi azaltacak zihinsel fitness uygulamaları, kurumsal mindfulness programları ön plana çıkacak.

Kişiselleştirilmiş Beslenme programlarında, mikrobiyom testleri ile özel diyetler, yapay zeka algoritmaları ile dinamik yemek planlamaları hazırlanacak.

Teknoloji Destekli Sağlık kapsamında giyilebilir cihazlar ile sadece fiziksel aktivite değil, aynı zamanda stres seviyesi ve uyku kalitesi ölçülecek. Wellness deneyimlerine sanal gerçeklik entegre edilecek ve rehber meditasyonlar ile etkileşimli fitness seansları gerçekleştirilebilecek.