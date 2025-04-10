2025 baharında trend olacak 5 favori saç rengi

Karanlık kış sabahları sonunda geride kaldı ve baharın sunduğu tüm güzellikleri kucaklamaya hazırız. Açıkçası, hak ettiğimiz biraz güneş ve saç rengi değişikliği...

Bu sezon hangi saç renklerinin trend olacağını merak mı ediyorsunuz? İşte bu bahar her yerde görülmesi beklenen saç rengi trendleri...

New York saçı

Bu sezon, zahmetsiz ama yüksek etkili bir renge yönelik gerçek bir istek görüyoruz. Bu, 00'ların It kızı Serena Van Der Woodsen'ın yeniden canlanması anlamına geliyor. Uzman kuaförler, "Müşteriler aşırı soğuk tonlardan uzaklaşıyor ve doğal saçlarını geliştiren daha sıcak, çok boyutlu tonlar istiyor" diyor. Yani, bu her şeyden önce parlaklığa öncelik vermek anlamına geliyor. Ayrıca kuaförler, odak noktasının zengin gösteren renkler olduğunu da söyüyor. Yani, ağır işlenmiş saçlardan ziyade sağlıklı ve parlak bitişler...

@jesshunt2

Paslı Esmer

Her ne kadar kulağa o kadar göz alıcı gelmese de, eğer tamamen sıcaklığı benimsemek istiyorsanız ve sonuna kadar gitmeden modaya uygun bir kırmızı tonu eklemek istiyorsanız, bu kumral rengi denemenin tam zamanı.

@hershesons

Krema sarısı

Sarışınların 2025 ilkbaharında hiçbir yere gitmeyeceğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Kremsi, harmanlanmış tonlara sahip yumuşak, altın sarısı bir renk olan 'tereyağlı krema sarısı'nda bir artış göreceğimiz kesin. Kate Moss ve Margot Robbie'yi ilham kaynağı olarak düşünün.

Geçen yılın daha soğuk şampanya tonlarına daha sıcak bir bakış ve klasik bir İskandinav sarısı ile doğal bir bal rengi arasında bir yerde duruyor. Bu parlak, cilalı sarıyı 2025 ilkbahar/yaz podyumlarında gördük; Chloé ve Isabel Marant'taki modeller açılmış saçlarda daha doğal ama zengin bir bakış açısı sergilediler.

@hellobalayage

Tatlı esmer

'Mocha köpüğü' gibi renklerin viral hale geldiğini görsek de, bahar tamamen renginizin parlaklığıyla ilgili olacak.

Her şey yüksek parlaklık, ultra parlak kestane ve kahve tonlarıyla, ışığı yansıtan zenginlikle ilgili. Kaia Gerber ve Zendaya, az bakım gerektiren ancak yüksek etkili bu lüks, sağlıklı görünümlü esmer tonlar için mükemmel referanslar olacak.

@instylemagazine

Gün batımı sarısı

Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu bahar altın tonlarını kabul etmek ve sıcaklığı çoğaltmakla ilgili. Gün batımı trendi, daha sıcak renk paletinin çok boyutlu tonlarını harmanlıyor ve tamamen doğal görünmenizi sağlıyor. Kuaförler, bu daha sıcak sarıların daha çok yönlü olduğuna inanıyor: "Bence herkes için sıcak bir ton var, ister daha yoğun ister daha şeffaf olsun. Altın bir ton veya daha kayısı veya bal rengi bir şey ekleyebilirsiniz, seçenekler sonsuz," diyor.

@salongirl45