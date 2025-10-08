2025 Sonbahar - Kış en trend saç modelleri
Yeni bir mevsim, saç stilinizi tazelemeniz için mükemmel bir fırsattır. 2025 Sonbaharı, dramatik kesimler, zahmetsiz dokular ve 90'ların nostaljisiyle harmanlanmış, cesur ama bir o kadar da şık trendlere işaret ediyor...
Kışa girerken saç stilinizde radikal bir değişim mi arıyorsunuz? 2025 Sonbahar/Kış sezonu, zamansız klasiklere modern ve dinamik bir hava katıyor. Doğallık ön planda olsa da, dramatik kesimler ve özenli şekillendirmeler bu sezonun anahtar kelimeleri. İşte günlük hayatınıza anında uyarlayabileceğiniz, trend listelerinin zirvesindeki en popüler saç modelleri!
Yumuşak ve dağınık kahküller
Kahkül bu sezon geri döndü. Ama yumuşak geçişli haliyle. Curtain bangs modeli, yüz hatlarını yumuşatarak nostaljik ama modern bir hava yaratıyor. Özellikle orta uzunlukta saçlarla bütünleşen bu modeli sonbahar-kış sezonunda bolca göreceğiz.
Credit: Instagram @daisyedgarjones
Bakır ve kestane tonlarıyla uyumlu kesimler
Sonbaharın renk paleti saçlara da yansıdı. 2025’te bakır ve kestane tonlarıyla birlikte kullanılan uzun, hacimli fönler öne çıkıyor. Renk ve model uyumu bu sezon saç trendlerinin başında geliyor...
Credit: Pinterest @aesthetic_daazly
Yeni Bob kesimler
Bob kesim 2025 sonbaharında da trendde. Daha keskin hatlarla kullanılan “micro bob” modelleri, minimal ve güçlü bir görünüm sağlıyor. Özellikle düz fönlü kullanımla Paris havası ortaya çıkarabilirsiniz...
Credit: pinterest @Klauedel