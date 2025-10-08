2025 Sonbahar - Kış en trend saç modelleri

Kışa girerken saç stilinizde radikal bir değişim mi arıyorsunuz? 2025 Sonbahar/Kış sezonu, zamansız klasiklere modern ve dinamik bir hava katıyor. Doğallık ön planda olsa da, dramatik kesimler ve özenli şekillendirmeler bu sezonun anahtar kelimeleri. İşte günlük hayatınıza anında uyarlayabileceğiniz, trend listelerinin zirvesindeki en popüler saç modelleri!