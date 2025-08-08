2025 sonbahar saç modası: Doğallık ve cesaretin buluşması

Bob ve Lob Kesimler: Bu sezon, kısa saçların net ve keskin duruşu çok popüler. Çene hizasında biten klasik bob ve omuzlara değen daha uzun lob kesimler, güçlü bir ifade arayanlar için ideal. Özellikle düz fönlü veya hafif dalgalı şekillendirildiğinde, modern ve sofistike bir hava katıyor.