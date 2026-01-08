2026 yılının dikkat çeken 5 saç trendi
2026 yılı, saç dünyasında büyük bir zıtlığın yılı oluyor: Bir yanda teknolojinin getirdiği kusursuz parlaklık, diğer yanda ise doğaya dönüşün simgesi olan çaba sarf edilmemiş dokular. Bu yıl, saçlar sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda kişisel özgürlüğün ve dijital estetiğin bir dışavurumu haline geliyor...
Bu yıl saçlarda "hiper-doğallık" ve "fütüristik dokunuşlar" arasındaki ince çizgide yürüyoruz. İşte podyumlardan sokak stiline, 2026 yılının en çok konuşulan 5 saç trendi...
Katlı bob kesim
Büyük saç aksesuarları
Parlak ve gösterişli kahverengi saç tonları
