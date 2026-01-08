2026 yılının dikkat çeken 5 saç trendi

2026 yılı, saç dünyasında büyük bir zıtlığın yılı oluyor: Bir yanda teknolojinin getirdiği kusursuz parlaklık, diğer yanda ise doğaya dönüşün simgesi olan çaba sarf edilmemiş dokular. Bu yıl, saçlar sadece bir aksesuar değil, aynı zamanda kişisel özgürlüğün ve dijital estetiğin bir dışavurumu haline geliyor...

Aybüke Sengir

Bu yıl saçlarda "hiper-doğallık" ve "fütüristik dokunuşlar" arasındaki ince çizgide yürüyoruz. İşte podyumlardan sokak stiline, 2026 yılının en çok konuşulan 5 saç trendi...

Credit: pinterest @alychin7 

Katlı bob kesim

Credit: pinterest @dbaldwin558 

Büyük saç aksesuarları

Credit: pinterest @maluandradepsi

Parlak ve gösterişli kahverengi saç tonları

Oyuncu: Sahra Şaş