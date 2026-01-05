2026'nın makyaj trendi: Flu dudaklar 'in', keskin hatlı dudaklar 'out'
2026 güzellik dünyası, kusursuzluk arayışından uzaklaşarak rotasını daha yumuşak, zahmetsiz ve romantik bir görünüme kırıyor. Uzun süredir makyaj masalarımızı işgal eden keskin dudak kalemleri, cetvelle çizilmiş gibi duran mat çerçeveler ve belirgin hatlar yerini; adeta bir buğunun içinden süzülen 'flu' dudaklara bırakıyor.
1 / 4
Moda haftalarından sokak stiline kadar her yerde karşımıza çıkan'flu dudak' akımı, doğal bir tazelik etkisi yaratmayı hedefliyor. KJH Brand’in kurucusu ve Dua Lipa, Lily Allen ve Hailey Bieber’ın en çarpıcı görünümlerinin arkasındaki isim olan Katie Jane Hughes, bu akımı şöyle özetliyor: Keskin, sert hatlı dudaklar geride kalıyor; yumuşak, dolgun ve flu dudaklar öne çıkıyor...
Credit: Pinterest @fizan2245
2 / 4
Hughes, “Bir miktar krem bronzer’ı fırçaya iyice yedirin” diyor. “Sonra bu bronzer’ı dudak çevresinde gezdirerek bronz bir hale oluşturun.”
Credit: Instagram @katiejanehughes
3 / 4
@immbunny The signature Nina Park lip technique. Full natural lips with a blurred lip line then redefined with a cool toned lip liner #greenscreen #miagoth #kaiagerber #gretalee ♬ original sound - immbunny
4 / 4
@rozswietlona_glow Pierwszy w Nowym Roku ✨ 💋 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐃 𝐀𝐋𝐄𝐑𝐓 💋 💗Blurred Lips — trend, który robi całą robotę Rozmyte usta to hit na 2026 , spróbujesz ? Daj znać w komentarzu ⬇️ •trend alert • makeup • makijaż ust • Blurred lips #makeup #makeuptutorial #blurredlips#fyp #dc @Eveline Cosmetics @Sephora Polska @Lancôme @Douglas Polska @Maybelline Polska @Charlotte Tilbury @YSL Beauty ♬ оригінальний звук - ріжочек.ua!!