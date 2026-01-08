Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı’dan İstanbul paylaşımı

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı, paylaşımlarına devam ediyor. Sosyal medyaya hızlı bir dönüş yapan Subaşı’nın İstanbul’dan paylaştığı kare dikkat çekti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI 

ABD dönüşü gözaltına alınan fenomen Şeyma Subaşı adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifade veren Subaşı, nöbetçi hakimlikçe “yurt dışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol tedbiri” uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı’dan İstanbul paylaşımı - Resim : 2

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 35 yaşındaki ünlü isim, paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı’dan İstanbul paylaşımı - Resim : 3

"İSTANBUL SEN EN GÜZEL ŞEHİRSİN"

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Subaşı, yayımladığı hikaye ile dikkat çekti. Yurt dışı yasağı bulunan fenomen, İstanbul Boğaz'ından bir kareyi; ''İstanbul sen en güzel şehirsin'' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı’dan İstanbul paylaşımı - Resim : 4