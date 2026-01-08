Gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Şeyma Subaşı’dan İstanbul paylaşımı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında ünlü isimlerin de bulunduğu 30 kişi hakkında gözaltı ve yakalama kararı çıkarılmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

ABD dönüşü gözaltına alınan fenomen Şeyma Subaşı adliyeye sevk edilmişti. Savcılıkta ifade veren Subaşı, nöbetçi hakimlikçe “yurt dışına çıkış yasağı” ve “adli kontrol tedbiri” uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan 35 yaşındaki ünlü isim, paylaşımlarına kaldığı yerden devam ediyor.

"İSTANBUL SEN EN GÜZEL ŞEHİRSİN"

Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan Subaşı, yayımladığı hikaye ile dikkat çekti. Yurt dışı yasağı bulunan fenomen, İstanbul Boğaz'ından bir kareyi; ''İstanbul sen en güzel şehirsin'' notuyla sevenlerinin beğenisine sundu.