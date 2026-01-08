Meghan Markle ve Prens Harry'nin çalkantılı ilişkisinde Jennifer Lopez kıskançlık sebebi oldu!
Son dönemde ilişkilerinde yaşanan gelişmelerle gündeme gelen Prens Harry ve Meghan Markle bu sefer daha farklı bir konuyla gündeme geldi: Kıskançlık krizi. Kıskançlık krizindeki en büyük etken ise Jennifer Lopez'di... Peki Prens Harry ve Jennifer Lopez arasında ne geçti?
Meghan Markle ve Prens Harry, ilişkilerindeki problemlerle magazin dünyasında yer alıyor. İddiaya göre; İngiltere’ye olası dönüşü konusunda Meghan Markle ile Prens Harry'nin yaşadığı görüş ayrılıkları, evlilikleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturmuştu...
İDDİALARIN MERKEZİNDE DÜNYACA ÜNLÜ BİR İSİM VAR
Şimdi ise konu çok daha farklı bir boyut kazanmış durumda; bu kez Meghan Markle’ın kıskançlık iddiaları gündeme geliyor. Üstelik iddiaların merkezinde dünyaca ünlü bir isim var: Jennifer Lopez.
Bu çarpıcı iddianın detaylarına beraber bakalım...
PRENS HARRY İÇİN EN DİKKAT ÇEKİCİ İSİM: JENNIFER LOPEZ
Prens Harry’nin, hayır kurumlarına destek sağlamak amacıyla çevresindeki tüm bağlantıları devreye soktuğu konuşuluyor. Her ne kadar hedefinde yalnızca Jennifer Lopez olmasa da, iddialara göre onun için en dikkat çekici isimlerden biri Jennifer Lopez.
"TANIŞTIKLARI GÜNDEN BERİ ONA İLGİ DUYUYOR"
Bir kaynak, “Tanıştıkları günden beri ona özel bir ilgi duyuyor; bu yüzden onun için en heyecan verici ihtimal o” ifadelerini kullanıyor.