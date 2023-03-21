50 yaş üstü ünlülerden 12 şık saç modeli fikri

En sevdiğimiz 50'li yaşlarda olan ünlülerden bazıları, daha kısa olan saç stillerine sahip. Hem bakımının daha kolay olması hem de kolay şekil alması nedeniyle tercih edilen kısa saçlar, çoğu kişiyi cezbediyor. Siz de kendinizde 50 yaş üstü ünlü kadınların seçtiği harika saç modellerini denemeye ne dersiniz?

50 YAŞ ÜSTÜ ÜNLÜLERDEN 12 ŞIK SAÇ MODELİ FİKRİ

1- Debbie Harry

2- Jodie Foster

3- Sharon Stone

4- Susan Sarandon

5- Angela Bassett

6- Diane Keaton

7- Isabelle Huppert

8- Charlotte Rampling

9- Winona Ryder

10- Salma Hayek

11- Halle Berry

12- Jane Fonda

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