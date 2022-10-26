2023 saç modası: Hangi saç renkleri ve trendler ön planda?

Saç trendleri her yıl değişerek kendini yeniliyor. Moda dünyası saç tasarımı konusunda yenilikler üretmeye devam ediyor. Kış sezonuna merhaba dediğimiz bu günlerde 2023 yılının en çok dikkat çekecek modelleri ve saç renkleri belli oldu. Bu yıl hem herkese hitap eden ve tanıdık olan doğal tonlar dikkat çekiyor. Saç tasarımcısı Mehmet Özel, ‘‘2023 yılı itibariyle saçlarda doğal tonları göreceğiz.’’ dedi. (Bu yazının ardından 2022 Sonbaharında trend olacak saç kesim modellerine göz atabilirsiniz.)

DOĞAL TONLARIN RÜZGARI ESECEK!

Son yıllarda saçlarda ombre ve sombre dediğimiz renklendirme işlemlerini gördük. Ancak geçtiğimiz yıl ile birlikte artık sarı tonlarındaki saç renkleri yavaş yavaş geride kalmaya başladı. Doğallığa geri dönüş trendinin başlamasıyla 2023 yılında en çok tercih edilecek bej renkler ve kumral saç tonları bu senenin gözde renklerinden olacağını söyleyen Özel, ‘‘Eski yıllara göre daha canlı ve daha az bakım gerektiren renklere döndük. Genelde her sezon platin, küllü sarı gibi açık sarı saç renkleri trend olsa da bu sezon daha çok doğal tonlar trend. Kumral saç renkleri de en doğal görünen saç renklerinden olduğu için bu sezon trend listelerinde üst sıralardaki yerini alıyor.’’ diye konuştu.

2023 SENESİNİN FAVORİSİ BELLİ: KISA VE HACİMLİ

Bu yıl saç trendleri geçmişten esinleniyor. Vintage bob kesimini sokaklarda bu sene oldukça sık göreceğiz. Kulak hizasının biraz altında biten bu saç modelinin, bizi 1960'lara götürdüğünü belirten Mehmet Özel, ‘‘Herkesin değişime açık olduğu bu kış sezonu, 60’lardan kalma dediğimiz bob kesimler ve hacimli saç modelleri ile öne çıkıyor. Her yüz tipine uygun kısa saç modellerine ombre, sombre ve highlight gibi uygulamaların yaratacağı ufak renk geçişleri ile hacmin etkisini arttırabilirsiniz. Saçlara hacim kazandırarak hem daha havalı hem de modern ve sağlıklı bir görünüm elde etmiş olursunuz. Eğer saçınızda büyük etkiler görmek isterseniz kâkül ve perçemler de bu sezonun olmazsa olmazları arasında. Tabi bir de uzun saç modası hala devam edecek ama kısa saçlar daha çok ön planda olacak.’’ açıklamasını yaptı.

DOĞAL SAÇLAR İÇİN BAKIM ÖNERİSİ

Eskiden doğal ürünler kullanırken günümüzde saçlara sürülen kimyasallar saça büyük zarar vermektedir. Saç bakım tavsiyelerindeki en önemli noktalardan birisi saçın nemini korumaktır. Bu nedenle saçın nem oranını düşüren şampuanlardan uzak durulmasının altını çizen Özel, "Her duş sonrasında saçlarınıza yoğun nem katacak yağ ve kremler kullanın. Saç kremi kullanmak, saçların daha kolay taranmasında, hızlı şekil almasında ve saç kırıklıkların yok edilmesinde büyük rol oynuyor. Duşta nemlendirici özelliğine sahip saç kremlerinin yanı sıra gün içinde de uygulayabileceğiniz bakım kremlerini tercih edebilirsiniz. Saç kremini tek seferde masaj yaparak uygulamak yeterlidir." İfadelerini kullandı.